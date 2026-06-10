Хто стане учасником переговорів з РФ від ЄС: Зеленський спантеличив заявою про учасників

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа не може залишатися нейтральним посередником у потенційних переговорах щодо війни Росії проти України. На його переконання, європейські країни вже мають чітку позицію на підтримку України, а отже повинні виступати не спостерігачами, а повноцінними учасниками процесу.

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Глава держави наголосив, що будь-які рішення, які стосуються майбутнього України, не можуть ухвалюватися без безпосередньої участі Києва. Про це він сказав під час спільної пресконференції з лідерами держав Північної Європи та Балтії, підкресливши важливість принципу рівноправності у міжнародних переговорах.

Зеленський також акцентував, що участь Європи у переговорному процесі є необхідною, однак вона має бути чітко структурованою. На його думку, саме Європейський Союз володіє достатнім політичним впливом, щоб впливати на позицію Росії та її подальші рішення щодо війни.

Президент підкреслив, що не можна розглядати Росію як сторону, щодо якої можливе нейтральне посередництво. Він зазначив: агресор не може бути об’єктом “нейтрального арбітражу”, а Європа повинна використати свій потенціал для стримування війни.

Окремо Зеленський звернув увагу на те, що європейські партнери самі мають визначити формат свого представництва у можливих переговорах із Москвою. Серед ефективних моделей він виділив формат Є3, який включає Німеччину, Францію та Велику Британію. Саме така конфігурація, за його словами, може бути більш дієвою порівняно з попередніми дипломатичними підходами.

Також президент підтримав залучення Сполучених Штатів до переговорного процесу, наголосивши, що спільні дії США та Європи є ключовими для формування майбутніх гарантій безпеки. Водночас Зеленський ще раз підкреслив принципову позицію України: жодних рішень про її долю без її участі.

Портал "Коментарі" вже писав, що прем’єр-міністр Фінляндії Петері Орпо відзначив, що позиції України на фронті значно зміцнилися, що відкриває нові можливості для дипломатичного процесу з Росією. За його словами, сьогодні Київ має більший вплив не лише на бойові дії, але й на міжнародній арені, що дозволяє Україні більш ефективно відстоювати свої інтереси та захищати територіальну цілісність.