Кто станет участником переговоров с РФ от ЕС: Зеленский озадачил заявлением об участниках

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа не может оставаться нейтральным посредником в потенциальных переговорах по войне России против Украины. По его убеждению, европейские страны уже имеют четкую позицию в поддержку Украины, а значит, должны выступать не наблюдателями, а полноценными участниками процесса.

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Глава государства подчеркнул, что какие-либо решения, касающиеся будущего Украины, не могут приниматься без непосредственного участия Киева. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с лидерами государств Северной Европы и Балтии, подчеркнув важность принципа равноправия в международных переговорах.

Зеленский также акцентировал, что участие Европы в переговорном процессе необходимо, однако оно должно быть четко структурированным. По его мнению, именно Европейский Союз обладает достаточным политическим влиянием, чтобы влиять на позицию России и ее дальнейшие решения по войне.

Президент подчеркнул, что нельзя рассматривать Россию как сторону, по которой возможно нейтральное посредничество. Он отметил, что агрессор не может быть объектом "нейтрального арбитража", а Европа должна использовать свой потенциал для сдерживания войны.

Отдельно Зеленский обратил внимание, что европейские партнеры сами должны определить формат своего представительства в возможных переговорах с Москвой. Среди эффективных моделей он выделил формат Е3, включающий Германию, Францию и Великобританию. Именно такая конфигурация, по его словам, может быть более эффективной по сравнению с предыдущими дипломатическими подходами.

Также президент поддержал привлечение Соединенных Штатов в переговорный процесс, подчеркнув, что совместные действия США и Европы являются ключевыми для формирования будущих гарантий безопасности. В то же время, Зеленский еще раз подчеркнул принципиальную позицию Украины: никаких решений о ее судьбе без ее участия.

Портал "Комментарии" уже писал, что премьер-министр Финляндии Петери Орпо отметил, что позиции Украины на фронте значительно укрепились, что открывает новые возможности для дипломатического процесса с Россией. По его словам, сегодня Киев имеет большее влияние не только на боевые действия, но и на международной арене, что позволяет Украине более эффективно отстаивать свои интересы и защищать территориальную целостность.