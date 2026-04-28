Обстріли станутть ще жорсткішими: озвучено тривожний прогноз для українських міст

У найближчій перспективі інтенсивність ударів з боку Росії по території України може зрости. Під загрозою опиняються насамперед великі та стратегічно важливі міста, вважає військовий експерт Олег Жданов.

За його словами. характер атак може стати більш жорстким. До того ж, стверджує Жданов, РФ поступово виснажує власні ресурси, тому намагається компенсувати це посиленням тиску.



"На сьогоднішній день, я думаю, що дедалі будуть жорстокіші обстріли, тому що Російська Федерація потроху починає видихатися. І вони розуміють, що вони довго так не протягнуть. Тому, на їхню думку, тиснути треба набагато сильніше", — пояснив експерт.

Він наголосив, що обстріли українських міст мають переважно не військове, а психологічне спрямування — метою є залякування населення та створення відчуття постійної небезпеки.

Окрему увагу, за словами Жданова, ворог приділяє містам із ключовим значенням для логістики та економіки.

"Вони вибирають такі ключові міста, які є опорниками. Дніпро — це ж наш тиловий хаб, Одеса — це ворота нашої країни, торгові ворота", — зазначив він.

Серед можливих напрямків майбутніх атак експерт також назвав Запоріжжя, яке має важливе стратегічне значення для оборони південного напрямку.

"Може бути Запоріжжя, тому що вони дуже сильно прагнуть проломити наш Гуляйпільський напрямок і вийти на Запоріжжя", — зауважив Жданов.

Водночас він відзначив, що кількість ударів по Києву дещо зменшилася, що може бути пов’язано з оцінкою наслідків попередніх атак і зміною пріоритетів російського командування.

За його словами, РФ здатна підтримувати певний рівень інтенсивності обстрілів протягом місяця.

"Судячи по ракетах, я думаю, що не більше, ніж двічі, максимум тричі на місяць. Якщо брати по "шахедних" нальотах, то тут, я думаю, що чотири рази вони можуть організувати на місяць. Десь приблизно три-чотири масовані обстріли на місяць", — підсумував експерт.

Як вже писали "Коментарі", посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний застеріг, що після завершення війни найбільший виклик для України полягатиме не лише у відновленні, а й у здатності уникнути повторення помилок минулого. Він підкреслив, що історичний досвід показує: недооцінка загроз може мати довгострокові наслідки для держави.