Обстрелы станут еще более жесткими: озвучен тревожный прогноз для украинских городов

В перспективе интенсивность ударов со стороны России по территории Украины может возрасти. Под угрозой оказываются, прежде всего, крупные и стратегически важные города, считает военный эксперт Олег Жданов.

По его словам. характер атак может оказаться более жестким. К тому же, утверждает Жданов, РФ постепенно истощает свои ресурсы, поэтому пытается компенсировать это усилением давления.



"На сегодняшний день, я думаю, что все более жесткие обстрелы, потому что Российская Федерация понемногу начинает выдыхаться. И они понимают, что они долго так не протянут. Поэтому, по их мнению, давить надо гораздо сильнее", — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что обстрелы украинских городов имеют преимущественно не военное, а психологическое направление — цель — запугивание населения и создание ощущения постоянной опасности.

Отдельное внимание, по словам Жданова, враг уделяет городам с ключевым значением для логистики и экономики.

"Они выбирают такие ключевые города, которые являются опорниками. Днепр — это наш тыловый хаб, Одесса — это ворота нашей страны, торговые ворота", — отметил он.

Среди возможных направлений будущих атак эксперт также назвал Запорожье, имеющее важное стратегическое значение для обороны южного направления.

"Может быть Запорожье, потому что они очень сильно стремятся проломить наше Гуляйпольское направление и выйти в Запорожье", — отметил Жданов.

В то же время, он отметил, что количество ударов по Киеву несколько уменьшилось, что может быть связано с оценкой последствий предыдущих атак и изменением приоритетов российского командования.

По его словам, РФ способна поддерживать определенный уровень интенсивности обстрелов в течение месяца.

"Судя по ракетам, я думаю, что не больше, чем дважды, максимум трижды в месяц. Если брать по "шахидным" налетам, то здесь, я думаю, что четыре раза они могут организовать в месяц. Где-то примерно три-четыре массированных обстрела в месяц", — подытожил эксперт.

