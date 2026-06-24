Обовʼязкова евакуація на Чернігівщині: з 1 липня мешканців примусово вивезуть у безпечні регіони

Рада оборони Чернігівської області запроваджує обов'язкові заходи з вивезення цивільного населення з дванадцяти населених пунктів, розташованих у безпосередній близькості до державного кордону. Відповідне рішення набуде чинності з 1 липня поточного року за наполяганням армійського командування. Про це повідомив керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

За його словами, небезпечна зона охоплює території чотирьох прикордонних громад регіону.

"Йдеться про 12 прикордонних населених пунктів, — уточнив очільник ОВА перелік територій, які підпадають під першочергові заходи, — у чотирьох громадах".

До цього списку увійшли села Прибинь, Рудня та Шишківка (Корюківська ТГ), Лемешівка та Мощенка (Городнянська ТГ), Воробʼївка, Камінь, Камʼянська Слобода, Карабани й Чайкине (Новгород-Сіверська ТГ), а також Газопровідне й Олександрівка (Семенівська ТГ). Водночас влада подовжує дію аналогічних заходів для семи інших сіл, де частині мешканців взимку дозволили залишитися під власну відповідальність. Це Гірськ, Берилівка, Бучки, Грем’яч, Будо-Воробʼївська, Костобобрів та Залізний Міст.

"За даними громад та РВА, — наголосив В’ячеслав Чаус, вказуючи на значну кількість цивільних під постійною загрозою, — у всіх цих населених пунктах досі залишається близько тисячі жителів. Серед них — 120 дітей".

Для проведення переселення адміністрація залучила всі екстрені та комунальні структури, підготувавши транспортні засоби та безпечні логістичні шляхи. Місцеве населення заздалегідь отримає координати точок збору, а кожному евакуйованому гарантують надання безкоштовного прихистку.

"Евакуацію маємо завершити за два місяці", — резюмував керівник Чернігівської ОВА, окресливши чіткі терміни виконання оборонного розпорядження.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, де саме з’явилося скупчення окупантів.