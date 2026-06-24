Обовʼязкова евакуація на Чернігівщині: з 1 липня мешканців примусово вивезуть у безпечні регіони

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Недилько Ксения
Рада оборони Чернігівської області запроваджує обов'язкові заходи з вивезення цивільного населення з дванадцяти населених пунктів, розташованих у безпосередній близькості до державного кордону. Відповідне рішення набуде чинності з 1 липня поточного року за наполяганням армійського командування. Про це повідомив керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
За його словами, небезпечна зона охоплює території чотирьох прикордонних громад регіону.
До цього списку увійшли села Прибинь, Рудня та Шишківка (Корюківська ТГ), Лемешівка та Мощенка (Городнянська ТГ), Воробʼївка, Камінь, Камʼянська Слобода, Карабани й Чайкине (Новгород-Сіверська ТГ), а також Газопровідне й Олександрівка (Семенівська ТГ). Водночас влада подовжує дію аналогічних заходів для семи інших сіл, де частині мешканців взимку дозволили залишитися під власну відповідальність. Це Гірськ, Берилівка, Бучки, Грем’яч, Будо-Воробʼївська, Костобобрів та Залізний Міст.
Для проведення переселення адміністрація залучила всі екстрені та комунальні структури, підготувавши транспортні засоби та безпечні логістичні шляхи. Місцеве населення заздалегідь отримає координати точок збору, а кожному евакуйованому гарантують надання безкоштовного прихистку.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, де саме з’явилося скупчення окупантів.