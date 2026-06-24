Обязательная эвакуация в Черниговской области: с 1 июля жителей принудительно вывезут в безопасные регионы

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Недилько Ксения
Совет обороны Черниговской области вводит обязательные меры по вывозу гражданского населения из двенадцати населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от государственной границы. Соответствующее решение вступит в силу с 1 июля текущего года по настоянию армейского командования. Об этом сообщил руководитель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
По его словам, опасная зона охватывает территории четырех пограничных общин региона.
В этот список вошли села Прибынь, Рудня и Шишковка (Корюковская ТГ), Лемешевка и Мощенко (Городнянская ТГ), Воробьевка, Камень, Каменская Слобода, Карабаны и Чайкино (Новгород-Северская ТГ), а также Газопроводное и Александровка. В то же время, власть продлевает действие аналогичных мер для семи других сел, где части жителей зимой позволили остаться под собственную ответственность. Это Горск, Бериловка, Бучки, Гремяч, Будо-Воробьевская, Костобобров и Железный Мост.
Для переселения администрация привлекла все экстренные и коммунальные структуры, подготовив транспортные средства и безопасные логистические пути. Местное население заранее получит координаты точек сбора, а каждому эвакуированному гарантируют предоставление бесплатного убежища.
Напомним, портал "Комментарии" писал , где именно появилось скопление оккупантов.