Обязательная эвакуация в Черниговской области: с 1 июля жителей принудительно вывезут в безопасные регионы

Совет обороны Черниговской области вводит обязательные меры по вывозу гражданского населения из двенадцати населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от государственной границы. Соответствующее решение вступит в силу с 1 июля текущего года по настоянию армейского командования. Об этом сообщил руководитель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

По его словам, опасная зона охватывает территории четырех пограничных общин региона.

"Речь идет о 12 приграничных населенных пунктах, — уточнил глава ОВА перечень территорий, подпадающих под первоочередные мероприятия, — в четырех громадах".

В этот список вошли села Прибынь, Рудня и Шишковка (Корюковская ТГ), Лемешевка и Мощенко (Городнянская ТГ), Воробьевка, Камень, Каменская Слобода, Карабаны и Чайкино (Новгород-Северская ТГ), а также Газопроводное и Александровка. В то же время, власть продлевает действие аналогичных мер для семи других сел, где части жителей зимой позволили остаться под собственную ответственность. Это Горск, Бериловка, Бучки, Гремяч, Будо-Воробьевская, Костобобров и Железный Мост.

"По данным громад и РВА, – подчеркнул Вячеслав Чаус, указывая на значительное количество гражданских под постоянной угрозой, – во всех этих населенных пунктах до сих пор остается около тысячи жителей. Среди них – 120 детей".

Для переселения администрация привлекла все экстренные и коммунальные структуры, подготовив транспортные средства и безопасные логистические пути. Местное население заранее получит координаты точек сбора, а каждому эвакуированному гарантируют предоставление бесплатного убежища.

"Эвакуацию должны завершить через два месяца", — резюмировал руководитель Черниговской ОВА, очертив четкие сроки выполнения оборонного распоряжения.

Напомним, портал "Комментарии" писал , где именно появилось скопление оккупантов.