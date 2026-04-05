Головна Новини Суспільство Війна з Росією «Обоссысь, но исполни приказ»: вибухнув серйозний скандал у коледжі рф
«Обоссысь, но исполни приказ»: вибухнув серйозний скандал у коледжі рф

У росії розгорівся скандал через аудіозапис, на якому директор коледжу змушує студентів підписувати контракт

5 квітня 2026, 13:33
Ткачова Марія

У росії спалахнув скандал після появи аудіозапису, на якому директор Сибірського геофізичного коледжу Сергій Лисенко нібито змушує студентів підписувати контракт на військову службу.

Вербування студентів рф на війну проти України

Запис оприлюднили самі студенти, які стверджують, що керівник навчального закладу викликає їх до кабінету та чинить психологічний тиск.

На аудіо чути, як директор апелює до віку студентів і заявляє, що вони вже мають виконувати "обов’язок", а страх потрібно долати.

Крім того, він погрожує створити проблеми з навчанням, зокрема не допустити до державної підсумкової атестації.

За словами студентів, такі розмови мають на меті змусити їх погодитися на підписання контракту.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російський військовий блогер Олександр Коц заявив про серйозні проблеми на фронті, зокрема неможливість маневрувати великими силами та високі втрати особового складу.
За його словами, сучасні бойові дії фактично перейшли у позиційний тупик, де будь-яке переміщення підрозділів одразу фіксується і стає ціллю для ударів. Він зазначив, що дрони постійно перебувають у повітрі, що унеможливлює накопичення техніки або формування колон, адже вони швидко виявляються і знищуються. Також блогер визнав, що окремі військові можуть залишатися ізольованими на позиціях, куди неможливо дістатися навіть для евакуації, і допомога їм надходить лише за допомогою безпілотників. За його оцінкою, основною проблемою залишається відсутність технологічних рішень, які могли б змінити ситуацію на полі бою.



