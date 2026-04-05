«Обоссысь, но исполни приказ»: вибухнув серйозний скандал у коледжі рф

У росії спалахнув скандал після появи аудіозапису, на якому директор Сибірського геофізичного коледжу Сергій Лисенко нібито змушує студентів підписувати контракт на військову службу.

Вербування студентів рф на війну проти України

Запис оприлюднили самі студенти, які стверджують, що керівник навчального закладу викликає їх до кабінету та чинить психологічний тиск.

На аудіо чути, як директор апелює до віку студентів і заявляє, що вони вже мають виконувати "обов’язок", а страх потрібно долати.

Крім того, він погрожує створити проблеми з навчанням, зокрема не допустити до державної підсумкової атестації.

За словами студентів, такі розмови мають на меті змусити їх погодитися на підписання контракту.

