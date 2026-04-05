Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Общество Война с Россией «Обоссысь, но исполни приказ»: взорвался серьезный скандал в колледже РФ
«Обоссысь, но исполни приказ»: взорвался серьезный скандал в колледже РФ

В России разгорелся скандал из-за аудиозаписи, на которой директор колледжа заставляет студентов подписывать контракт

5 апреля 2026, 13:33
Ткачова Марія

В России разразился скандал после появления аудиозаписи, на которой директор Сибирского геофизического колледжа Сергей Лысенко якобы заставляет студентов подписывать контракт на военную службу.

«Обоссысь, но исполни приказ»: взорвался серьезный скандал в колледже РФ

Вербовка студентов РФ на войну против Украины

Запись обнародовали сами студенты, утверждающие, что руководитель учебного заведения вызывает их в кабинет и оказывает психологическое давление.

На аудио слышно, как директор апеллирует к возрасту студентов и заявляет, что они уже должны выполнять "долг", а страх нужно преодолевать.

Кроме того, он угрожает создать проблемы с учебой, в частности, не допустить к государственной итоговой аттестации.

По словам студентов, такие разговоры должны заставить их согласиться на подписание контракта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский военный блогер Александр Коц заявил о серьезных проблемах на фронте, в частности невозможность маневрировать большими силами и высокие потери личного состава.
По его словам, современные боевые действия фактически перешли в позиционный тупик, где любое перемещение подразделений сразу фиксируется и становится целью ударов. Он отметил, что дроны постоянно находятся в воздухе, что делает невозможным накопление техники или формирование колонн, ведь они быстро обнаруживаются и уничтожаются. Также блогер признал, что отдельные военные могут оставаться изолированными на позициях, куда невозможно добраться даже для эвакуации, и помощь им поступает только с помощью беспилотников. По его оценке, основной проблемой остается отсутствие технологических решений, которые могли бы изменить ситуацию на поле боя.



