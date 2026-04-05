«Обоссысь, но исполни приказ»: взорвался серьезный скандал в колледже РФ

В России разразился скандал после появления аудиозаписи, на которой директор Сибирского геофизического колледжа Сергей Лысенко якобы заставляет студентов подписывать контракт на военную службу.

Вербовка студентов РФ на войну против Украины

Запись обнародовали сами студенты, утверждающие, что руководитель учебного заведения вызывает их в кабинет и оказывает психологическое давление.

На аудио слышно, как директор апеллирует к возрасту студентов и заявляет, что они уже должны выполнять "долг", а страх нужно преодолевать.

Кроме того, он угрожает создать проблемы с учебой, в частности, не допустить к государственной итоговой аттестации.

По словам студентов, такие разговоры должны заставить их согласиться на подписание контракта.

По его словам, современные боевые действия фактически перешли в позиционный тупик, где любое перемещение подразделений сразу фиксируется и становится целью ударов. Он отметил, что дроны постоянно находятся в воздухе, что делает невозможным накопление техники или формирование колонн, ведь они быстро обнаруживаются и уничтожаются. Также блогер признал, что отдельные военные могут оставаться изолированными на позициях, куда невозможно добраться даже для эвакуации, и помощь им поступает только с помощью беспилотников. По его оценке, основной проблемой остается отсутствие технологических решений, которые могли бы изменить ситуацию на поле боя.

