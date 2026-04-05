logo_ukra

BTC/USD

68801

ETH/USD

2115.21

USD/UAH

43.65

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Війна з Росією «Колону не зібрати»: відкрита заява пропагандиста шокує
commentss НОВИНИ Всі новини

«Колону не зібрати»: відкрита заява пропагандиста шокує

Російський Z-блогер визнав критичні проблеми на фронті та втрати через тактику командування

5 квітня 2026, 13:27
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Російський військовий блогер Олександр Коц заявив про серйозні проблеми на фронті, зокрема неможливість маневрувати великими силами та високі втрати особового складу.

«Колону не зібрати»: відкрита заява пропагандиста шокує

Російський блогер критикує командування рф

За його словами, сучасні бойові дії фактично перейшли у позиційний тупик, де будь-яке переміщення підрозділів одразу фіксується і стає ціллю для ударів.

Він зазначив, що дрони постійно перебувають у повітрі, що унеможливлює накопичення техніки або формування колон, адже вони швидко виявляються і знищуються.

Також блогер визнав, що окремі військові можуть залишатися ізольованими на позиціях, куди неможливо дістатися навіть для евакуації, і допомога їм надходить лише за допомогою безпілотників.

За його оцінкою, основною проблемою залишається відсутність технологічних рішень, які могли б змінити ситуацію на полі бою.

Ці заяви фактично підтверджують наявність значних втрат і складну ситуацію в російських військах, попри попередні заяви пропаганди про їхню перевагу.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російський військовослужбовець Єгор Гузенко, відомий за позивним "Тринадцятий", заявив, що засуджені, яких масово залучали до війни, зазнають значних втрат.
За його словами, у російських колоніях практично не залишилося ув’язнених, оскільки значна їх частина була відправлена на фронт і загинула. Він також зазначив, що засуджених використовують як ресурс, не зважаючи на їхні втрати, а ставлення до них у підрозділах є жорстким. Гузенко визнав, що сам воює як засуджений, хоча раніше заявляв про мобілізацію. За його словами, до таких військових застосовують покарання, зокрема утримання у ямах та фізичний тиск.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини