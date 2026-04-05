«Колону не зібрати»: відкрита заява пропагандиста шокує

Ткачова Марія
Російський військовий блогер Олександр Коц заявив про серйозні проблеми на фронті, зокрема неможливість маневрувати великими силами та високі втрати особового складу.
Російський блогер критикує командування рф
За його словами, сучасні бойові дії фактично перейшли у позиційний тупик, де будь-яке переміщення підрозділів одразу фіксується і стає ціллю для ударів.
Він зазначив, що дрони постійно перебувають у повітрі, що унеможливлює накопичення техніки або формування колон, адже вони швидко виявляються і знищуються.
Також блогер визнав, що окремі військові можуть залишатися ізольованими на позиціях, куди неможливо дістатися навіть для евакуації, і допомога їм надходить лише за допомогою безпілотників.
За його оцінкою, основною проблемою залишається відсутність технологічних рішень, які могли б змінити ситуацію на полі бою.
Ці заяви фактично підтверджують наявність значних втрат і складну ситуацію в російських військах, попри попередні заяви пропаганди про їхню перевагу.