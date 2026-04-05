Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Война с Россией
«Колонну не собрать»: открытое заявление пропагандиста шокирует

Российский Z-блогер признал критические проблемы на фронте и потери из-за тактики командования

5 апреля 2026, 13:27
Ткачова Марія

Российский военный блогер Александр Коц заявил о серьезных проблемах на фронте, в частности, невозможность маневрировать большими силами и высокие потери личного состава.

Российский блоггер критикует командование РФ

По его словам, современные боевые действия фактически перешли в позиционный тупик, где любое перемещение подразделений сразу фиксируется и становится целью ударов.

Он отметил, что дроны постоянно находятся в воздухе, что делает невозможным накопление техники или формирование колонн, ведь они быстро обнаруживаются и уничтожаются.

Также блогер признал, что отдельные военные могут оставаться изолированными на позициях, куда невозможно добраться даже для эвакуации, и помощь им поступает только с помощью беспилотников.

По его оценке, основной проблемой остается отсутствие технологических решений, которые могли бы изменить ситуацию на поле боя.

Эти заявления фактически подтверждают наличие значительных потерь и сложную ситуацию в российских войсках, несмотря на предварительные заявления пропаганды об их превосходстве.

Напоминаем, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский военнослужащий Егор Гузенко, известный по позывному "Тринадцатому", заявил, что осужденные, которых массово привлекали к войне, терпят значительные потери.
По его словам, в российских колониях практически не осталось заключенных, поскольку значительная их часть была отправлена на фронт и погибла. Он также отметил, что осужденных используют как ресурс, несмотря на их потери, а отношение к ним в подразделениях жесткое. Гузенко признал, что сам воюет как осужденный, хотя раньше заявлял о мобилизации. По его словам, к таким военным применяют наказание, в том числе содержание в ямах и физическое давление.



