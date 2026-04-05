Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Российский военный блогер Александр Коц заявил о серьезных проблемах на фронте, в частности, невозможность маневрировать большими силами и высокие потери личного состава.
Российский блоггер критикует командование РФ
По его словам, современные боевые действия фактически перешли в позиционный тупик, где любое перемещение подразделений сразу фиксируется и становится целью ударов.
Он отметил, что дроны постоянно находятся в воздухе, что делает невозможным накопление техники или формирование колонн, ведь они быстро обнаруживаются и уничтожаются.
Также блогер признал, что отдельные военные могут оставаться изолированными на позициях, куда невозможно добраться даже для эвакуации, и помощь им поступает только с помощью беспилотников.
По его оценке, основной проблемой остается отсутствие технологических решений, которые могли бы изменить ситуацию на поле боя.
Эти заявления фактически подтверждают наличие значительных потерь и сложную ситуацию в российских войсках, несмотря на предварительные заявления пропаганды об их превосходстве.