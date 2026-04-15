Оборону України суттєво посилять: Зеленський зробив гучну заяву про несподівані рішення

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що одним із головних напрямів міжнародної співпраці для України залишається зміцнення систем протиповітряної оборони, особливо на тлі безперервних російських атак по мирних містах.

Глава держави підкреслив, що щодня Україна змушена використовувати значні ресурси для захисту свого неба, адже РФ продовжує завдавати ударів по різних регіонах. Лише за останню добу обстріли зафіксовано у Дніпрі, Черкасах, Харкові, Кривому Розі, Чернігові, а також у прифронтових районах Донбасу та Запоріжжя. Внаслідок цих атак є загиблі серед цивільного населення, зокрема діти, що ще раз підкреслює масштаб трагедії.

Зеленський звернув увагу, що Росія дедалі частіше застосовує комбіновані удари, використовуючи різні типи озброєння одночасно. Саме тому Україна повинна мати достатню кількість засобів для перехоплення повітряних цілей різного класу — від безпілотників до ракет.

Окремо президент відзначив важливість міжнародної ініціативи PURL, яка спрямована на забезпечення України антибалістичними ракетами та посилення захисту неба. За його словами, ця програма вже отримала додаткову підтримку від Німеччини та Норвегії, що дозволило розширити можливості української ППО.

Також досягнуто нових домовленостей із партнерами: Німеччина передасть ракети PAC-2 і додаткові пускові установки для систем IRIS-T, а Норвегія продовжить посилювати українську протиповітряну оборону. Ці кроки, за словами президента, мають критичне значення для захисту цивільного населення та інфраструктури.

