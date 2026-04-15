Оборону Украины существенно усилят: Зеленский сделал громкое заявление о неожиданных решениях

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что одним из главных направлений международного сотрудничества для Украины остается укрепление систем противовоздушной обороны, особенно на фоне непрерывных атак российских по мирным городам.

Фото: из открытых источников

Глава государства подчеркнул, что ежедневно Украина вынуждена использовать значительные ресурсы для защиты своего неба, ведь РФ продолжает наносить удары по разным регионам. Только за последние сутки обстрелы зафиксированы в Днепре, Черкассах, Харькове, Кривом Роге, Чернигове, а также в прифронтовых районах Донбасса и Запорожья. В результате этих атак погибшие среди гражданского населения, в частности дети, еще раз подчеркивающий масштаб трагедии.

Зеленский обратил внимание, что Россия все чаще применяет комбинированные удары, используя разные типы вооружения одновременно. Именно поэтому у Украины должно быть достаточное количество средств для перехвата воздушных целей разного класса — от беспилотников до ракет.

Отдельно президент отметил важность международной инициативы PURL, направленной на обеспечение Украины антибалистическими ракетами и усиление защиты неба. По его словам, данная программа уже получила дополнительную поддержку от Германии и Норвегии, что позволило расширить возможности украинского ПВО.

Также достигнуты новые договоренности с партнерами: Германия передаст ракеты PAC-2 и дополнительные пусковые установки для систем IRIS-T, а Норвегия продолжит усиливать украинскую противовоздушную оборону. Эти шаги, по словам президента, имеют критическое значение для защиты гражданского населения и инфраструктуры.

Портал "Комментарии" уже писал, что военный аналитик из Израиля Давид Шарп предполагает, что Кремль может снова вернуться к риторике так называемого "перемирия" накануне 9 мая. По его мнению, дата имеет для российского руководства символическое и политическое значение, поэтому любые заявления или инициативы, связанные с ней, используются максимально активно в информационной и пропагандистской плоскости.