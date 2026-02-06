Оборона суттєво ускладнилася: стало відомо про страшне пекло у двох стратегічних містах

Російські війська зміцнили свої позиції на північних околицях Мирнограда та Покровська у Донецькій області, зайнявши стратегічні висоти, що істотно ускладнило діяльність українських оборонних підрозділів і логістичних ланцюгів. Про це під час телемарафону повідомив начальник відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Володимир Полевий, зазначивши, що окупанти активно підтягують у цей район свої бойові групи та пілотів, а контроль над висотами надає їм помітну тактичну перевагу. За його словами, росіяни закріпилися як на північ від Мирнограда, так і поблизу Покровська.

Фото: з відкритих джерел

Полевий підкреслив, що захоплені панівні точки дозволяють російським військам розміщувати командні пункти в міських бетонних спорудах, використовуючи підвали та цокольні поверхи як укриття. Водночас він наголосив, що це не свідчить про повний контроль над містами — українські спостережні та вогневі позиції на північних околицях продовжують працювати.

Керівник комунікацій 7-го корпусу також відзначив серйозні труднощі в організації логістики: контроль противником ключових висот дозволяє їм розгортати системи радіоелектронної розвідки, камери та ретранслятори, що ускладнює під’їзд українських підрозділів до позицій. За словами Полевого, роботизовані комплекси можна ефективно використовувати лише за несприятливих погодних умов, коли техніка ворога менш дієва, тоді як більшість постачань здійснюється повітрям.

Польовий додав, що ротація українських сил тепер тісно пов’язана з погодними умовами. "Якщо росіяни заходять у місто, використовуючи туман, дощ чи погану видимість для маскування, ми застосовуємо ті ж методи", — пояснив він.

