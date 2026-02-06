Оборона существенно усложнилась: стало известно о страшном аде в двух стратегических городах

Российские войска укрепили свои позиции в северных окрестностях Мирнограда и Покровска в Донецкой области, заняв стратегические высоты, что существенно усложнило деятельность украинских оборонных подразделений и логистических цепей. Об этом во время телемарафона сообщил начальник отдела коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Владимир Полевый, отметив, что оккупанты активно подтягивают в этот район свои боевые группы и пилотов, а контроль над высотами дает им заметное тактическое преимущество. По его словам, россияне закрепились как севернее Мирнограда, так и близ Покровска.

Фото: из открытых источников

Полевый подчеркнул, что захваченные господствующие точки позволяют российским войскам размещать командные пункты в городских бетонных сооружениях, используя подвалы и цокольные этажи в качестве укрытия. В то же время, он подчеркнул, что это не свидетельствует о полном контроле над городами — украинские наблюдательные и огневые позиции на северных окрестностях продолжают работать.

Руководитель коммуникаций 7-го корпуса также отметил серьезные трудности в организации логистики: контроль противником ключевых высот позволяет им развертывать системы радиоэлектронной разведки, камеры и ретрансляторы, что затрудняет подъезд украинских подразделений к позициям. По словам Полевого, роботизированные комплексы можно эффективно использовать только при неблагоприятных погодных условиях, когда техника врага менее действенна, в то время как большинство поставок осуществляется по воздуху.

Полевой добавил, что ротация украинских сил теперь тесно связана с погодными условиями. "Если россияне заходят в город, используя туман, дождь или плохую видимость для маскировки, мы применяем те же методы", — пояснил он.

Как уже писали "Комментарии", американская администрация рассматривает Олимпиаду-2026 как стратегическую возможность подчеркнуть роль США в мировом спорте. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на служебную записку Госдепартамента, с которой они ознакомились. Согласно документу, Дональд Трамп имеет амбициозные планы по этим Играм, а Белый дом рассчитывает использовать событие для продвижения Соединенных Штатов как глобального лидера в международном спорте и стимулирования так называемого "десятилетия спорта в Америке".