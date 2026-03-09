"Обнулити до нуля": озвучено критичну умову, яка призведе до повного краху режиму Кремля

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар Михайло Гончар прокоментував, наскільки реально зробити так, щоб ціна на нафту не впливала на Росію через неможливість її продавати та переробляти.

Фото: з відкритих джерел

"Це фундаментально правильна ідея: зробити російський нафтовий експорт неприбутковим. Коли експорт буде, грошовий потік циркулюватиме, але особливого прибутку не буде. Для цього потрібно підвищити саме накладні витрати", — наголосив Гончар.

Він підкреслив, що санкції Заходу проти РФ діють, але їх ефект обмежений.

"Необхідна синергія зусиль. Європа, зокрема, повинна блокувати танкери "тіньового флоту", завантажені нафтою, особливо в Балтійському морі, адже вони перебувають у "чорних списках". Плюс потрібні систематичні дії наших Сил оборони проти російських танкерів. Тоді страхування, фрахт і ставки зростатимуть. Клієнти вимагатимуть від Росії великих знижок, а накладні витрати збільшаться, що знизить прибутковість", — пояснив експерт.

Гончар зазначив, що для досягнення таких результатів важлива координація дій усіх зацікавлених сторін.

"Обнулити експорт російської нафти, напевно, неможливо, але зробити його неприбутковим для Росії — цілком реально. Щоб обнулити, потрібно, щоб НАТО і Євросоюз діяли, а не сиділи в кущах", — підсумував він.

