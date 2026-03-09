logo_ukra

Війна з Росією "Обнулити до нуля": озвучено критичну умову, яка призведе до повного краху режиму Кремля
"Обнулити до нуля": озвучено критичну умову, яка призведе до повного краху режиму Кремля

Михайло Гончар переконаний, що для успіху потрібна координація всіх зацікавлених сторін

9 березня 2026, 17:05
Клименко Елена

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар Михайло Гончар прокоментував, наскільки реально зробити так, щоб ціна на нафту не впливала на Росію через неможливість її продавати та переробляти.

"Обнулити до нуля": озвучено критичну умову, яка призведе до повного краху режиму Кремля

"Це фундаментально правильна ідея: зробити російський нафтовий експорт неприбутковим. Коли експорт буде, грошовий потік циркулюватиме, але особливого прибутку не буде. Для цього потрібно підвищити саме накладні витрати", — наголосив Гончар. 

Він підкреслив, що санкції Заходу проти РФ діють, але їх ефект обмежений.

"Необхідна синергія зусиль. Європа, зокрема, повинна блокувати танкери "тіньового флоту", завантажені нафтою, особливо в Балтійському морі, адже вони перебувають у "чорних списках". Плюс потрібні систематичні дії наших Сил оборони проти російських танкерів. Тоді страхування, фрахт і ставки зростатимуть. Клієнти вимагатимуть від Росії великих знижок, а накладні витрати збільшаться, що знизить прибутковість", — пояснив експерт. 

Гончар зазначив, що для досягнення таких результатів важлива координація дій усіх зацікавлених сторін.

"Обнулити експорт російської нафти, напевно, неможливо, але зробити його неприбутковим для Росії — цілком реально. Щоб обнулити, потрібно, щоб НАТО і Євросоюз діяли, а не сиділи в кущах", — підсумував він. 

Портал "Коментарі" раніше писав, що дешеві дрони-перехоплювачі стають вагомим стратегічним козирем України у взаємодії зі США. Вони не лише підвищують оперативну безпеку, а й відкривають нові можливості для виробництва, інвестицій та розвитку торгових зв’язків із країнами Близького Сходу, зазначає дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь (2010–2011) Роман Безсмертний.



Джерело: https://glavred.net/world/obnulit-eksport-nefti-rf-raskryt-koshmarnyy-dlya-kremlya-scenariy-10747256.html
