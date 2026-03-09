"Обнулить до нуля": озвучено критическое условие, которое приведет к полному краху режима Кремля

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар Михаил Гончар прокомментировал, насколько реально сделать так, чтобы цена на нефть не влияла на Россию из-за невозможности ее продавать и перерабатывать.

Фото: из открытых источников

"Это фундаментально правильная идея: сделать российский нефтяной экспорт неприбыльным. Когда экспорт будет, денежный поток будет циркулировать, но особой прибыли не будет. Для этого нужно повысить именно накладные расходы", — подчеркнул Гончар.

Он подчеркнул, что санкции Запада против РФ действуют, но их эффект ограничен.

"Необходима синергия усилий. Европа, в частности, должна блокировать танкеры "теневого флота", загруженные нефтью, особенно в Балтийском море, ведь они находятся в "черных списках". Плюс нужны систематические действия наших Сил обороны против российских танкеров. Тогда страхование, фрахт и ставки будут расти. увеличатся, что снизит доходность", — пояснил эксперт.

Гончар отметил, что для достижения таких результатов важна координация действий всех заинтересованных сторон.

"Обнулить экспорт российской нефти, наверное, невозможно, но сделать его неприбыльным для России вполне реально. Чтобы обнулить, нужно, чтобы НАТО и Евросоюз действовали, а не сидели в кустах", — подытожил он.

Портал "Комментарии" ранее писал, что дешевые дроны-перехватчики становятся весомым стратегическим козырем Украины во взаимодействии с США. Они не только повышают оперативную безопасность, но и открывают новые возможности для производства, инвестиций и развития торговых связей со странами Ближнего Востока.