Тепер Трамп буде діяти інакше: Україна отримала беззаперечний козир у діалозі зі США

Дешеві дрони-перехоплювачі стають вагомим стратегічним козирем України у взаємодії зі США. Вони не лише підвищують оперативну безпеку, а й відкривають нові можливості для виробництва, інвестицій та розвитку торгових зв’язків із країнами Близького Сходу, зазначає дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь (2010–2011) Роман Безсмертний.

Фото: з відкритих джерел

"Пам'ятаємо, як Трамп постійно говорив про те, що у Зеленського не вистачає карт, козирів і так далі. Але тема запиту на безпеку, а дрони-перехоплювачі саме відповідають на потребу у безпеці, дає Зеленському козирі, зокрема в спілкуванні з Дональдом Трампом. І тут дуже важливо вірно ці козирі розіграти", — наголосив Безсмертний.

Він додав, що це справді потужний аргумент, адже дорогі ракетні перехоплювачі навряд чи вирішують проблему.



"Шахеди" дуже дешеві, їх багато, і Іран дедалі більше їх використовує. Тому аргумент із дешевими перехоплювачами — це дуже серйозний козир, насамперед у діалозі зі США", — каже Безсмертний.

За словами дипломата, перші представники Пентагону прибули до Києва саме за дронами-перехоплювачами. Пізніше зацікавленість виявили гості з Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Кувейту та Омана, що стало першим вагомим аргументом у дипломатичних контактах.

"Другий дуже важливий аргумент — можливість виробництва цих дронів і поширення технологій. Немає сенсу імпортувати їх з України чи Європи. Є можливість і необхідність виготовляти їх безпосередньо на місці, враховуючи, що технології будуть змінюватися", — пояснив Безсмертний.

Він підкреслив, що локальне виробництво дронів сприяє прибуткам, залученню інвестицій та зміцненню впливу, а також встановленню стабільних торгових відносин.

"Запит на безпеку зростатиме у сучасному світі незалежно від розвитку ситуації на Близькому Сході. Це відкриває нові можливості для співпраці та зміцнення позицій України як частини Європи", — резюмував дипломат.

