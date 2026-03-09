Теперь Трамп будет действовать иначе: Украина получила безоговорочный козырь в диалоге с США

Дешевые дроны-перехватчики становятся весомым стратегическим козырем Украины во взаимодействии с США. Они не только повышают оперативную безопасность, но и открывают новые возможности для производства, инвестиций и развития торговых связей со странами Ближнего Востока.

Фото: из открытых источников

"Помним, как Трамп постоянно говорил о том, что у Зеленского не хватает карт, козырей и так далее. Но тема запроса на безопасность, а дроны-перехватчики именно отвечают на нужду в безопасности, дает Зеленскому козыре, в частности в общении с Дональдом Трампом. И здесь очень важно верно эти козы."

Он добавил, что это действительно мощный довод, ведь дорогие ракетные перехватчики вряд ли решают проблему.



"Шахеды" очень дешевы, их много, и Иран все больше их использует. Поэтому аргумент с дешевыми перехватчиками — это очень серьезный козырь, в первую очередь в диалоге с США", — говорит Бессмертный.

По словам дипломата, первые представители Пентагона прибыли в Киев именно за дронами-перехватчиками. Позже интерес проявили гости из Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Кувейта и Омана, что стало первым весомым аргументом в дипломатических контактах.

"Второй очень важный аргумент — возможность производства этих дронов и распространение технологий. Нет смысла импортировать их из Украины или Европы. Есть возможность и необходимость производить их непосредственно на месте, учитывая, что технологии будут меняться", — объяснил Бессмертный.

Он подчеркнул, что локальное производство дронов способствует прибылям, привлечению инвестиций и укреплению влияния, а также установлению стабильных торговых отношений.

"Запрос на безопасность будет расти в современном мире, независимо от развития ситуации на Ближнем Востоке. Это открывает новые возможности для сотрудничества и укрепления позиций Украины как части Европы", — резюмировал дипломат.

