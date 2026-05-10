Обмін полоненими "1000 на 1000" під загрозою: що сказав Путін і як йому відповіли в Україні

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва нібито не отримала від України пропозицій щодо масштабного обміну полоненими у форматі "1000 на 1000", який раніше анонсували за посередництва США. У відповідь в Офісі президента України заявили, що слова Кремля не відповідають дійсності, а переговори щодо обміну тривають.
Обмін полоненими під загрозою. Фото: Офіс президента
Володимир Путін 9 травня під час спілкування з журналістами після заходів до "дня перемоги" в Москві зробив заяву щодо обміну полоненими. За його словами, Росія нібито 5 травня передала Україні список з 500 українськими військовополоненими для можливого обміну, однак Київ начебто не погодився на запропонований формат.
Однак джерела в Офісі президента України ці твердження заперечили. За даними української сторони, обговорення тривають саме щодо масштабного обміну "1000 на 1000", про який раніше публічно заявляв президент США Дональд Трамп.
Українські джерела також вважають, що Кремль традиційно намагається ускладнювати питання обмінів, оскільки вони мають важливе суспільне значення для України. Крім того, росіяни відмовляючись від обміну не виконують свою обіцянку також і перед США.
Нагадаємо, що раніше Трамп повідомив про досягнення домовленості щодо триденного перемир’я на 9-11 травня та нового великого обміну полоненими 1000 на 1000. Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність України до такого формату, як поступки Києва для проведення параду у Москві.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як Росія "дотримується" режиму тиші. Що відбуваєтсья з перемир'ям.
Також "Коментарі" писали, що Путін відреагував на указ Зеленського, який дозволив Росії провести парад в Москві.