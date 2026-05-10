Обмін полоненими "1000 на 1000" під загрозою: що сказав Путін і як йому відповіли в Україні

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва нібито не отримала від України пропозицій щодо масштабного обміну полоненими у форматі "1000 на 1000", який раніше анонсували за посередництва США. У відповідь в Офісі президента України заявили, що слова Кремля не відповідають дійсності, а переговори щодо обміну тривають.

Обмін полоненими під загрозою.

Володимир Путін 9 травня під час спілкування з журналістами після заходів до "дня перемоги" в Москві зробив заяву щодо обміну полоненими. За його словами, Росія нібито 5 травня передала Україні список з 500 українськими військовополоненими для можливого обміну, однак Київ начебто не погодився на запропонований формат.

"Жодних пропозицій досі до нас щодо обміну, на жаль, не надходило. Спочатку реакція була така, що треба подивитися уважніше, можливо, не всі 500, можливо 200. А потім вони взагалі щезли з радарів і прямо сказали, що вони не готові до цього обміну", – сказав Путін.

Однак джерела в Офісі президента України ці твердження заперечили. За даними української сторони, обговорення тривають саме щодо масштабного обміну "1000 на 1000", про який раніше публічно заявляв президент США Дональд Трамп.

"Твердження Володимира Путіна про те, що Україна нібито заявила РФ про неготовність до обміну полоненими, не відповідають дійсності. Оскільки домовленості було досягнуто за посередництва США, фактична реалізація обміну залежить від здатності американської сторони виступити її гарантом", — повідомило джерело в ОП "Суспільному".

Українські джерела також вважають, що Кремль традиційно намагається ускладнювати питання обмінів, оскільки вони мають важливе суспільне значення для України. Крім того, росіяни відмовляючись від обміну не виконують свою обіцянку також і перед США.

"Вони розуміють, яке значення обміни мають для українців, тому завжди намагаються все ускладнити. Але в цьому випадку була розмова за посередництва США. По обміну явно ще будуть активні перемовини. І зривають вони обіцянку не стільки нам, скільки Сполученим Штатам", — додало джерело в коментарі "РБК-Україна".

Нагадаємо, що раніше Трамп повідомив про досягнення домовленості щодо триденного перемир’я на 9-11 травня та нового великого обміну полоненими 1000 на 1000. Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність України до такого формату, як поступки Києва для проведення параду у Москві.

