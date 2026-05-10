Обмен пленными "1000 на 1000" под угрозой: что сказал Путин и как ему ответили в Украине

Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва якобы не получила от Украины предложений по масштабному обмену пленными в формате "1000 на 1000", ранее анонсированном при посредничестве США. В ответ в Офисе президента Украины заявили, что слова Кремля не соответствуют действительности, а переговоры по обмену продолжаются.
Обмен пленными под угрозой. Фото: Офис президента
Владимир Путин 9 мая во время общения с журналистами после мероприятий ко "дню победы" в Москве сделал заявление по обмену пленными. По его словам, Россия якобы 5 мая передала Украине список с 500 украинскими военнопленными для возможного обмена, однако Киев якобы не согласился на предложенный формат.
Однако источники в Офисе президента Украины эти утверждения отрицали. По данным украинской стороны, обсуждения продолжаются именно по масштабному обмену "1000 на 1000", о котором ранее публично заявлял президент США Дональд Трамп.
Украинские источники также считают, что Кремль традиционно пытается усложнять вопрос обменов, поскольку они имеют важное общественное значение для Украины. Кроме того, россияне, отказываясь от обмена, не выполняют свое обещание также и перед США.
Напомним, что ранее Трамп сообщил о достижении договоренности о трехдневном перемирии на 9-11 мая и новом большом обмене пленными 1000 на 1000. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины к такому формату, как уступки Киева для проведения парада в Москве.
