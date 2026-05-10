Обмен пленными "1000 на 1000" под угрозой: что сказал Путин и как ему ответили в Украине

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва якобы не получила от Украины предложений по масштабному обмену пленными в формате "1000 на 1000", ранее анонсированном при посредничестве США. В ответ в Офисе президента Украины заявили, что слова Кремля не соответствуют действительности, а переговоры по обмену продолжаются.

Обмен пленными под угрозой.

Владимир Путин 9 мая во время общения с журналистами после мероприятий ко "дню победы" в Москве сделал заявление по обмену пленными. По его словам, Россия якобы 5 мая передала Украине список с 500 украинскими военнопленными для возможного обмена, однако Киев якобы не согласился на предложенный формат.

"Никаких предложений до сих пор к нам по обмену, к сожалению, не поступало. Сначала реакция была такова, что нужно посмотреть внимательнее, возможно, не все 500, возможно 200. А потом они вообще исчезли с радаров и прямо сказали, что они не готовы к этому обмену", – сказал Путин.

Однако источники в Офисе президента Украины эти утверждения отрицали. По данным украинской стороны, обсуждения продолжаются именно по масштабному обмену "1000 на 1000", о котором ранее публично заявлял президент США Дональд Трамп.

"Утверждения Владимира Путина о том, что Украина якобы заявила РФ о неготовности к обмену пленными, не соответствуют действительности. Поскольку договоренность была достигнута при посредничестве США, фактическая реализация обмена зависит от способности американской стороны выступить ее гарантом", — сообщил источник в ОП "Общественном".

Украинские источники также считают, что Кремль традиционно пытается усложнять вопрос обменов, поскольку они имеют важное общественное значение для Украины. Кроме того, россияне, отказываясь от обмена, не выполняют свое обещание также и перед США.

"Они понимают, какое значение обмены имеют для украинцев, поэтому всегда пытаются все усложнить. Но в этом случае был разговор при посредничестве США. По обмену явно еще будут активные переговоры. И срывают они обещание не столько нам, сколько Соединенным Штатам", — добавил источник в комментарии "РБК-Украина".

Напомним, что ранее Трамп сообщил о достижении договоренности о трехдневном перемирии на 9-11 мая и новом большом обмене пленными 1000 на 1000. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины к такому формату, как уступки Киева для проведения парада в Москве.

