Обмін полонених вже близько: що сказав Буданов

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що Україна та Росія готуються до нового обміну полоненими.

За його словами, обмін має відбутися найближчим часом.

Посадовець зазначив, що обидві сторони наразі проводять необхідні підготовчі процедури, однак процес може затримуватися через організаційні та юридичні нюанси.

Він пояснив, що інколи одна зі сторін не встигає завершити всі етапи підготовки, що впливає на терміни проведення обміну.

Раніше Буданов повідомляв, що обмін попередньо планувався до кінця поточного тижня.

Питання повернення полонених залишається одним із ключових гуманітарних напрямків у взаємодії між сторонами під час війни.

