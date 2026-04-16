logo_ukra

BTC/USD

74275

ETH/USD

2322.87

USD/UAH

43.64

EUR/UAH

51.42

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Обмін полонених вже близько: що сказав Буданов
commentss НОВИНИ Всі новини

Обмін полонених вже близько: що сказав Буданов

Новий обмін полоненими між Україною та РФ може відбутися вже найближчим часом

16 квітня 2026, 21:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що Україна та Росія готуються до нового обміну полоненими.         

За його словами, обмін має відбутися найближчим часом.

Посадовець зазначив, що обидві сторони наразі проводять необхідні підготовчі процедури, однак процес може затримуватися через організаційні та юридичні нюанси.                     

Він пояснив, що інколи одна зі сторін не встигає завершити всі етапи підготовки, що впливає на терміни проведення обміну.     

Раніше Буданов повідомляв, що обмін попередньо планувався до кінця поточного тижня.           

Питання повернення полонених залишається одним із ключових гуманітарних напрямків у взаємодії між сторонами під час війни.            

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що військовий Сил оборони України з позивним "Тінь" поділився спогадами про початок повномасштабної війни та оцінкою нинішньої ситуації в армії.
За його словами, у 2022 році бойові дії супроводжувалися повним хаосом, коли постійні вибухи й обстріли фактично знищили відчуття безпеки. Військові змушені були триматися на власних навичках, досвіді та готовності швидко навчатися. Він зазначив, що тоді не всі підрозділи були готові до таких умов — частина з них не витримувала психологічного навантаження. Водночас були й ті, хто адаптувався, швидко опановував необхідні навички та продовжував виконувати бойові завдання. Окремо військовий згадав перші поповнення, серед яких були як досвідчені бійці, так і люди без підготовки.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://freeradio.com.ua/novyi-obmin-polonenymy-proide-naiblyzhchym-chasom-kyrylo-budanov/
Теги:

Новини

Всі новини