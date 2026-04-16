Обмен пленных уже близко: что сказал Буданов
Обмен пленных уже близко: что сказал Буданов

Новый обмен пленными между Украиной и РФ может состояться в ближайшее время

16 апреля 2026, 21:55
Ткачова Марія

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина и Россия готовятся к новому обмену пленными.

Буданов о новом обмене пленными

По его словам, обмен должен состояться в ближайшее время.

Чиновник отметил, что обе стороны сейчас проводят необходимые подготовительные процедуры, однако процесс может задерживаться из-за организационных и юридических нюансов.                           

Он пояснил, что иногда одна из сторон не успевает завершить все этапы подготовки, которые влияют на сроки проведения обмена.                                        

Ранее Буданов сообщал, что обмен предварительно планировался до конца текущей недели.

Вопрос возвращения пленных остается одним из ключевых гуманитарных направлений во взаимодействии между сторонами во время войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в военный Сил обороны Украины с позывным "Тень" поделился воспоминаниями о начале полномасштабной войны и оценкой нынешней ситуации в армии.
По его словам, в 2022 году боевые действия сопровождались полным хаосом, когда постоянные взрывы и обстрелы фактически уничтожили чувство безопасности. Военные были вынуждены держаться на собственных навыках, опыте и готовности быстро учиться. Он отметил, что тогда не все подразделения были готовы к таким условиям, часть из них не выдерживала психологической нагрузки. В то же время были и те, кто адаптировался, быстро овладевал необходимыми навыками и продолжал выполнять боевые задания. Отдельно военный упомянул первые пополнения, среди которых были как опытные бойцы, так и люди без подготовки.



Источник: https://freeradio.com.ua/novyi-obmin-polonenymy-proide-naiblyzhchym-chasom-kyrylo-budanov/
