Обмеження чисельності ЗСУ у мирній угоді: у чому головна загроза

У ЗМІ продовжують обговорювати пункти так званого мирного плану Трампа, один з яких полягає в обмеженні чисельності ЗСУ. Яка ключова загроза обмеження чисельності ЗСУ? Видання "Коментарі" розбиралося з цього питання, проаналізувавши думки експертів.

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Після закінчення бойових дій чисельність української армії зменшуватиметься

Колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак заявив в ефірі "24 Каналу", що будь-які обмеження ЗСУ у рамках мирних переговорів матимуть ускладнення для України, незважаючи на кількість.

"Ми ж повинні розуміти, що між рядками читається наступне — будуть створені відповідні спеціальні групи, які контролюватимуть чисельність ЗСУ. Йдеться не тільки про людей, а й буде обмеження по літаках, ракетах. І з ймовірністю в 95%, у цих групах будуть присутні представники РФ... Для України це абсолютно неприйнятний варіант", — сказав варіант.

Він також відреагував на заяву Верховної представниці ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каї Каллас про те, що у разі обмеження кількості ЗСУ, РФ також має скоротити свою армію. За словами експерта, РФ навряд чи піде на скорочення своєї армії, яка зараз становить 1,5 млн. осіб.

"Це величезна армія. Для порівняння — Польща, 200 тисяч. Українська до повномасштабного вторгнення 250 тисяч. Німецька армія, на 80 млн населення, 180 тисяч. Не стоїть питання в кількості навіть для нас. Навіть якщо буде обмеження в 800 тисяч – це не буде великою проблемою. Проблема, що ми можемо утримувати. Проблема, що ми можемо утримувати. не потягнемо таку армію", — заявив аналітик.

Він пояснив, що після закінчення бойових дій чисельність української армії зменшуватиметься до тієї, на яку вистачить фінансування. Водночас, за словами експерта, Україна може співпрацювати із ЄС у цьому аспекті.

Важливо, чи під обмеження потраплятимуть інші силові структури України

Військовий експерт Михайло Жирохов заявив в ефірі на Radio NV, що у будь-якому варіанті мирного договору між Україною та Росією буде пункт щодо обмеження чисельності ЗСУ.

"На жаль, як і інші пункти, які ми дуже не хотіли б. Але зараз є контрпропозиція від європейців про 800 000. Але я не можу сказати, звідки взялася саме 600 000", — сказав Жирохов.

Він додав, що до початку повномасштабної війни у лавах ЗСУ служили 250 тисяч осіб. Втім, як зазначив експерт, тут важливо, чи під ці обмеження потраплятимуть інші силові структури України.

"Чи буде, наприклад, враховуватися Міністерство внутрішніх справ або інші збройні формування. Коли на Радянський Союз були певні обмеження за кількістю, вони переводили цілі повітряно-десантні дивізії в прикордонну службу. Десантникам видавали зелені берети для того, щоб було їх зменшення. Тобто різні варіанти, як це може відбуватися і — це може бути, і це може бути.

