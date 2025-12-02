Ограничение численности ВСУ в мирном соглашении: в чем главная угроза

В СМИ продолжают обсуждать пункты так называемого "мирного плана" Трампа, один из которых заключается в ограничении численности ВСУ. Какая ключевая угроза ограничения численности ВСУ? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

ВСУ. Фото: из открытых источников

После окончания боевых действий численность украинской армии будет уменьшаться

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак заявил в эфире "24 Канала", что любые ограничения ВСУ в рамках мирных переговоров будут иметь осложнения для Украины, несмотря на количество.

"Мы же должны понимать, что между строк читается следующее — будут созданы соответствующие специальные группы, которые будут контролировать численность ВСУ. Речь идет не только о людях, но и будет ограничение по самолетам, ракетам. И с вероятностью в 95%, в этих группах будут присутствовать представители РФ... Для Украины это абсолютно неприемлемый вариант", — сказал Ступак.

Он также отреагировал на заявление Верховной представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о том, что в случае ограничения количества ВСУ, РФ также должна сократить свою армию. По словам эксперта, РФ вряд ли пойдет на сокращение своей армии, которая сейчас составляет 1,5 млн человек.

"Это огромная армия. Для сравнения — Польша, 200 тысяч. Украинская до полномасштабного вторжения 250 тысяч. Немецкая армия, на 80 млн населения, 180 тысяч. Не стоит вопрос в количестве даже для нас. Даже если будет ограничение в 800 тысяч – это не будет большой проблемой. Проблема, что мы можем удерживать, какую численность. 800 тысяч – это очень много, мы самостоятельно просто не потянем такую армию", — заявил аналитик.

Он пояснил, что после окончания боевых действий численность украинской армии будет уменьшаться до той, на которую хватит финансирования. В то же время, по словам эксперта, Украина может сотрудничать с ЕС в этом аспекте.

Важно, будут ли под ограничения попадать другие силовые структуры Украины

Военный эксперт Михаил Жирохов заявил в эфире на Radio NV, что в любом варианте мирного договора между Украиной и Россией будет пункт по ограничению численности ВСУ.

"К сожалению, как и другие пункты, которые мы бы очень не хотели. Но сейчас есть контрпредложение от европейцев о 800 000. Но я не могу сказать, откуда взялась именно 600 000", — сказал Жирохов.

Он добавил, что до начала полномасштабной войны, в рядах ВСУ служили 250 тысяч человек. Впрочем, как отметил эксперт, здесь важно, будут ли под эти ограничения попадать другие силовые структуры Украины.

"Будет ли, например, учитываться Министерство внутренних дел или другие вооруженные формирования. Когда на Советский Союз были определенные ограничения по количеству, они переводили целые воздушно-десантные дивизии в пограничную службу. Десантникам выдавали зеленые береты для того, чтобы было их уменьшение. То есть разные варианты, как это может происходить и этих людей можно считать по-разному", — добавил Жирохов.

