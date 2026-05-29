Обласний центр України у страшному вогні через атаку РФ: термінова заява влади

У ніч на 29 травня російські війська здійснили чергову атаку на Запоріжжя. Внаслідок обстрілу постраждав багатоквартирний житловий будинок: у квартирах вибито вікна, пошкоджено балкони та фасадні конструкції. Є постраждалі серед цивільного населення.

За інформацією голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, напередодні в регіоні фіксувалася загроза застосування ударних безпілотників, а також керованих авіаційних бомб по обласному центру та навколишніх районах.

Унаслідок вибухів поранення отримали дві жінки — 80-річна та 47-річна. Медики діагностували осколкові травми обличчя, кінцівок і грудної клітки. Постраждалим оперативно надали необхідну медичну допомогу.

Рятувальні та комунальні служби працюють на місцях ураження, ліквідовуючи наслідки атаки в Олександрівському районі міста. Фахівці проводять обстеження пошкоджених будівель, фіксують руйнування та оцінюють масштаби збитків.

Загалом унаслідок обстрілу пошкоджено чотири багатоквартирні будинки. У них вибито вікна, частково зруйновано балконні конструкції. Також зафіксовано пошкодження нежитлових приміщень та інфраструктурних об’єктів.

Окремо повідомляється про тимчасове відключення газопостачання в одному з під’їздів житлового будинку. Комунальні служби проводять аварійно-відновлювальні роботи, зокрема закривають вибиті вікна листами OSB.

Станом на ранок уточнено, що внаслідок атак по Запоріжжю та району постраждали щонайменше чотири людини. Загалом за добу російські війська здійснили сотні ударів по десятках населених пунктів області.

