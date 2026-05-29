Областной центр Украины в страшном огне из-за атаки РФ: срочное заявление властей

В ночь на 29 мая российские войска совершили очередную атаку на Запорожье. В результате обстрела пострадал многоквартирный жилой дом: в квартирах выбиты окна, повреждены балконы и фасадные конструкции. Имеются пострадавшие среди гражданского населения.

По информации главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, накануне в регионе фиксировалась угроза применения ударных беспилотников, а также управляемых авиационных бомб по областному центру и окрестным районам.

В результате взрывов ранения получили две женщины — 80-летняя и 47-летняя. Медики диагностировали осколочные травмы лица, конечностей и грудной клетки. Пострадавшим оперативно предоставили необходимую медицинскую помощь.

Спасательные и коммунальные службы работают на местах поражения, ликвидируя последствия атаки в Александровском районе города. Специалисты производят обследование поврежденных зданий, фиксируют разрушение и оценивают масштабы ущерба.

Всего в результате обстрела повреждены четыре многоквартирных дома. В них выбиты окна, частично разрушены балконные конструкции. Также зафиксированы повреждения нежилых помещений и инфраструктурных объектов.

Отдельно сообщается о временном отключении газоснабжения в одном из подъездов жилого дома. Коммунальные службы производят аварийно-восстановительные работы, в частности закрывают выбитые окна листами OSB.

По состоянию на утро уточнено, что в результате атак по Запорожью и району пострадали не менее четырех человек. Всего за сутки российские войска нанесли сотни ударов по десяткам населенных пунктов области.

