Областной центр Украины в страшном огне из-за атаки РФ: срочное заявление властей
Областной центр Украины в страшном огне из-за атаки РФ: срочное заявление властей

Всего повреждения получили четыре многоквартирных здания. В одном из подъездов временно прекращено газоснабжение

29 мая 2026, 09:00
Клименко Елена

В ночь на 29 мая российские войска совершили очередную атаку на Запорожье. В результате обстрела пострадал многоквартирный жилой дом: в квартирах выбиты окна, повреждены балконы и фасадные конструкции. Имеются пострадавшие среди гражданского населения.

Фото: из открытых источников

По информации главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, накануне в регионе фиксировалась угроза применения ударных беспилотников, а также управляемых авиационных бомб по областному центру и окрестным районам.  

В результате взрывов ранения получили две женщины — 80-летняя и 47-летняя. Медики диагностировали осколочные травмы лица, конечностей и грудной клетки. Пострадавшим оперативно предоставили необходимую медицинскую помощь.

Спасательные и коммунальные службы работают на местах поражения, ликвидируя последствия атаки в Александровском районе города. Специалисты производят обследование поврежденных зданий, фиксируют разрушение и оценивают масштабы ущерба.  

Всего в результате обстрела повреждены четыре многоквартирных дома. В них выбиты окна, частично разрушены балконные конструкции. Также зафиксированы повреждения нежилых помещений и инфраструктурных объектов.  

Отдельно сообщается о временном отключении газоснабжения в одном из подъездов жилого дома. Коммунальные службы производят аварийно-восстановительные работы, в частности закрывают выбитые окна листами OSB.  

По состоянию на утро уточнено, что в результате атак по Запорожью и району пострадали не менее четырех человек. Всего за сутки российские войска нанесли сотни ударов по десяткам населенных пунктов области.  

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина продолжает внимательно отслеживать действия России, направленные на усиление ее влияния на Беларусь и дальнейшее вовлечение Минска в войну против Украины. В случае реализации сценария прямого нападения с белорусского направления Киев готов к немедленным ответным действиям. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.



