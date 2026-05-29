Лукашенко отримав останнє попередження з України: до чого призведе напад з Білорусі

Україна продовжує уважно відстежувати дії Росії, спрямовані на посилення її впливу на Білорусь та подальше залучення Мінська до війни проти України. У разі реалізації сценарію прямого нападу з білоруського напрямку Київ готовий до негайних дій у відповідь. Про це заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку.

Він наголосив, що ситуація навколо Білорусі стає дедалі небезпечнішою та потребує посиленої уваги міжнародної спільноти.

Дипломат підкреслив, що Росія системно посилює військову присутність і вплив на території Білорусі. Йдеться про розгортання сучасних ракетних комплексів, активізацію спільних навчань, зокрема з елементами ядерного планування, а також інші кроки, які фактично інтегрують білоруську територію в російську воєнну стратегію. За його оцінкою, це створює нові ризики не лише для України, а й для всієї архітектури безпеки в Європі.

Окремо він звернув увагу на роль режиму Олександра Лукашенка, який, за словами Мельника, дедалі більше втрачає елементи суверенітету та дозволяє використовувати військову інфраструктуру, повітряний простір і ресурси країни в інтересах Москви.

Водночас Україна виходить із припущення, що Білорусь не піде на пряме військове вторгнення. Однак у разі реалізації такого сценарію Київ залишає за собою право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН і діятиме швидко та рішуче.

"Будь-яка атака з півночі викличе негайну і рішучу відповідь, а режим у Мінську стикнеться з руйнівними наслідками", — заявив дипломат.

"Коментарі" вже писали, що можливість Росії здійснювати масовані ракетні атаки по Україні напряму залежить від темпів виробництва озброєння та накопичення необхідного запасу боєприпасів. Саме оборонно-промисловий комплекс РФ наразі визначає частоту масштабних обстрілів української території, стверджує військовий аналітик Богдан Долінце.