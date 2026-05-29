Лукашенко получил последнее предупреждение из Украины: к чему приведет нападение из Беларуси

Украина продолжает внимательно отслеживать действия России, направленные на усиление ее влияния на Беларусь и дальнейшее вовлечение Минска в войну против Украины. В случае реализации сценария прямого нападения с белорусского направления Киев готов к немедленным ответным действиям. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Он подчеркнул, что ситуация вокруг Беларуси становится все более опасной и требует усиленного внимания международного сообщества.

Дипломат подчеркнул, что Россия системно усиливает военное присутствие и влияние на территории Белоруссии. Речь идет о развертывании современных ракетных комплексов, активизации совместных учений, в том числе с элементами ядерного планирования, а также других шагах, фактически интегрирующих белорусскую территорию в российскую военную стратегию. По его оценке, это создает новые риски не только для Украины, но и всей архитектуры безопасности в Европе.

Отдельно он обратил внимание на роль режима Александра Лукашенко, который, по словам Мельника, все больше и больше теряет элементы суверенитета и позволяет использовать военную инфраструктуру, воздушное пространство и ресурсы страны в интересах Москвы.

В то же время Украина исходит из предположения, что Беларусь не пойдет на прямое военное вторжение. Однако в случае реализации такого сценария Киев оставляет за собой право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и будет действовать быстро и решительно.

"Любая атака с севера вызовет немедленный и решительный ответ, а режим в Минске столкнется с разрушительными последствиями", — заявил дипломат.

"Комментарии" уже писали, что возможность России совершать массированные ракетные атаки по Украине напрямую зависит от темпов производства вооружения и накопления необходимого запаса боеприпасов. Именно оборонно-промышленный комплекс РФ определяет частоту масштабных обстрелов украинской территории, утверждает военный аналитик Богдан Долинце.