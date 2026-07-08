Обласний центр під ударом: тисячі жителів залишилися без світла після нової атаки РФ

Російські терористичні війська завдали по Запоріжжі серію ударів керованими авіаційними бомбами. Внаслідок атаки було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, постраждали мирні жителі, а понад 15 тисяч споживачів залишилися без електропостачання. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Винищувачі. Фото: з відкритих джерел

За його даними, через удари без світла опинилися 15 342 абоненти, серед яких 14 574 побутові споживачі та 768 юридичних осіб. Аварійні бригади вже розпочали відновлення пошкоджених електромереж.

Один із російських боєприпасів потрапив територією підприємства харчової промисловості. Вибух повністю зруйнував виробниче приміщення. Поранення отримав 43-річний співробітник підприємства, якому медики надають необхідну допомогу.

Ще одна керована авіабомба вдарила територією гаражного кооперативу. Внаслідок вибуху було зруйновано та пошкоджено гаражі та господарські будівлі. За інформацією обласної влади, за медичною допомогою самостійно звернулися двоє постраждалих – 76-річний чоловік та жінка.

Таким чином, станом на ранок відомо про трьох поранених у результаті чергової російської атаки на обласний центр. Екстрені служби продовжують обстеження місць влучень, ліквідують наслідки обстрілу та уточнюють масштаби руйнувань.

Влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки російська армія продовжує застосовувати керовані авіабомби для ударів по прифронтових українських містах, завдаючи шкоди критичній інфраструктурі та цивільним об'єктам.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія посилила терор: після ударів по Сумах та Запоріжжю Зеленський зробив жорстку заяву партнерам.



