Областной центр под ударом: тысячи жителей остались без света после новой атаки РФ

Российские террористические войска нанесли по Запорожью серию ударов управляемыми авиационными бомбами. В результате атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, пострадали мирные жители, а более 15 тысяч потребителей остались без электроснабжения. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Истребители. Фото: из открытых источников

По его данным, из-за ударов без света оказались 15 342 абонента, среди которых 14 574 бытовых потребителя и 768 юридических лиц. Аварийные бригады уже приступили к восстановлению поврежденных электросетей.

Один из российских боеприпасов попал по территории предприятия пищевой промышленности. Взрыв полностью разрушил производственное помещение. Ранения получил 43-летний сотрудник предприятия, которому медики оказывают необходимую помощь.

Еще одна управляемая авиабомба ударила по территории гаражного кооператива. В результате взрыва были разрушены и повреждены гаражи и хозяйственные постройки. По информации областных властей, за медицинской помощью самостоятельно обратились двое пострадавших – 76-летний мужчина и женщина.

Таким образом, по состоянию на утро известно о трех раненых в результате очередной российской атаки на областной центр. Экстренные службы продолжают обследование мест попаданий, ликвидируют последствия обстрела и уточняют масштабы разрушений.

Власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку российская армия продолжает применять управляемые авиабомбы для ударов по прифронтовым украинским городам, нанося ущерб критической инфраструктуре и гражданским объектам.

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