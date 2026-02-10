Рубрики
У російському інформаційному просторі з’являється дедалі більше відвертих зізнань про реальний стан військових, які повертаються з війни проти України. Під час вуличного опитування одного з мешканців РФ запитали, чому багато "ветеранів СВО" після повернення стають безхатьками.
Росіяни на сво роблять в штани під час штурму
Відповідь виявилася показовою. Чоловік заявив, що участь у штурмах нібито неможлива без алкоголю чи наркотиків, а також навів слова знайомого військового.
"Коли ти йдеш на амбразуру, ти ж маєш бути під чимось. Один знайомий “свошник” розповідав, що коли на них уперше напали, він просто обісрався від страху", — заявив росіянин.
Подібні висловлювання все частіше з’являються в російських соцмережах і блогах та різко контрастують з офіційною пропагандистською картинкою "героїзму". Реальність, про яку говорять самі росіяни, — це зламані психіки, страх, алкогольна та наркотична залежність, а після повернення — відсутність підтримки з боку держави.
Експерти та правозахисники неодноразово зазначали, що Росія масово використовує людей як витратний матеріал, не пропонуючи ані реабілітації, ані соціальної адаптації. У результаті багато колишніх військових залишаються без житла, роботи та будь-яких перспектив.