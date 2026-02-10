У російському інформаційному просторі з’являється дедалі більше відвертих зізнань про реальний стан військових, які повертаються з війни проти України. Під час вуличного опитування одного з мешканців РФ запитали, чому багато "ветеранів СВО" після повернення стають безхатьками.

Росіяни на сво роблять в штани під час штурму

Відповідь виявилася показовою. Чоловік заявив, що участь у штурмах нібито неможлива без алкоголю чи наркотиків, а також навів слова знайомого військового.

"Коли ти йдеш на амбразуру, ти ж маєш бути під чимось. Один знайомий “свошник” розповідав, що коли на них уперше напали, він просто обісрався від страху", — заявив росіянин.

Подібні висловлювання все частіше з’являються в російських соцмережах і блогах та різко контрастують з офіційною пропагандистською картинкою "героїзму". Реальність, про яку говорять самі росіяни, — це зламані психіки, страх, алкогольна та наркотична залежність, а після повернення — відсутність підтримки з боку держави.

Експерти та правозахисники неодноразово зазначали, що Росія масово використовує людей як витратний матеріал, не пропонуючи ані реабілітації, ані соціальної адаптації. У результаті багато колишніх військових залишаються без житла, роботи та будь-яких перспектив.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що м іністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Сполучені Штати начебто погоджуються вирішувати питання українських територій "на основі реалій, які склалися з урахуванням волевиявлення людей".

За словами Лаврова, Москва "бачить причини війни" та готова до врегулювання, якщо ці причини будуть усунуті. Серед них він знову назвав прагнення України до вступу в НАТО, наголосивши, що цього "не має бути".

