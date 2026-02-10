logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією «Обісрався від страху»: росіяни без прикрас розповідають про “героїв СВО”
«Обісрався від страху»: росіяни без прикрас розповідають про “героїв СВО”

У Росії публічно обговорюють, чому так звані «герої СВО» після повернення з війни опиняються на вулиці — і відповіді звучать максимально цинічно

10 лютого 2026, 20:58
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У російському інформаційному просторі з’являється дедалі більше відвертих зізнань про реальний стан військових, які повертаються з війни проти України. Під час вуличного опитування одного з мешканців РФ запитали, чому багато "ветеранів СВО" після повернення стають безхатьками.

«Обісрався від страху»: росіяни без прикрас розповідають про “героїв СВО”

Росіяни на сво роблять в штани під час штурму

Відповідь виявилася показовою. Чоловік заявив, що участь у штурмах нібито неможлива без алкоголю чи наркотиків, а також навів слова знайомого військового.

"Коли ти йдеш на амбразуру, ти ж маєш бути під чимось. Один знайомий “свошник” розповідав, що коли на них уперше напали, він просто обісрався від страху", — заявив росіянин.

Подібні висловлювання все частіше з’являються в російських соцмережах і блогах та різко контрастують з офіційною пропагандистською картинкою "героїзму". Реальність, про яку говорять самі росіяни, — це зламані психіки, страх, алкогольна та наркотична залежність, а після повернення — відсутність підтримки з боку держави.

Експерти та правозахисники неодноразово зазначали, що Росія масово використовує людей як витратний матеріал, не пропонуючи ані реабілітації, ані соціальної адаптації. У результаті багато колишніх військових залишаються без житла, роботи та будь-яких перспектив.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Сполучені Штати начебто погоджуються вирішувати питання українських територій "на основі реалій, які склалися з урахуванням волевиявлення людей".
За словами Лаврова, Москва "бачить причини війни" та готова до врегулювання, якщо ці причини будуть усунуті. Серед них він знову назвав прагнення України до вступу в НАТО, наголосивши, що цього "не має бути".



Джерело: https://t.me/ButusovPlus/26833
