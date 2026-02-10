В российском информационном пространстве появляется все больше откровенных признаний о реальном состоянии военных, возвращающихся с войны против Украины. Во время уличного опроса одного из жителей РФ спросили, почему многие "ветераны СВО" по возвращении становятся бездомными.

Россияне на сво делают в штаны во время штурма

Ответ оказался показательным. Мужчина заявил, что участие в штурмах якобы невозможно без алкоголя или наркотиков, а также привел слова знакомого военного.

"Когда ты идешь на амбразуру, ты должен быть под чем-то. Один знакомый "свошник" рассказывал, что когда на них впервые напали, он просто обедрался от страха", — заявил россиянин.

Подобные высказывания все чаще появляются в российских соцсетях и блогах и резко контрастируют с официальной пропагандистской картинкой "героизма". Реальность, о которой говорят сами россияне, – это сломанные психики, страх, алкогольная и наркотическая зависимость, а по возвращении – отсутствие поддержки со стороны государства.

Эксперты и правозащитники неоднократно отмечали, что Россия массово использует людей в качестве расходного материала, не предлагая ни реабилитации, ни социальной адаптации. В результате многие бывшие военные остаются без жилья, работы и любых перспектив.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты вроде бы соглашаются решать вопросы украинских территорий "на основе реалий, которые сложились с учетом волеизъявления людей".

По словам Лаврова, Москва "видит причины войны" и готова к урегулированию, если эти причины будут устранены. Среди них он снова назвал стремление Украины к вступлению в НАТО, подчеркнув, что этого "не должно быть".

