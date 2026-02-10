logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.09

EUR/UAH

51.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией «Оборался от страха»: россияне без украшений рассказывают о "героях СВО"
commentss НОВОСТИ Все новости

«Оборался от страха»: россияне без украшений рассказывают о "героях СВО"

В России публично обсуждают, почему так называемые «герои СВО» по возвращении с войны оказываются на улице — и ответы звучат максимально цинично

10 февраля 2026, 20:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В российском информационном пространстве появляется все больше откровенных признаний о реальном состоянии военных, возвращающихся с войны против Украины. Во время уличного опроса одного из жителей РФ спросили, почему многие "ветераны СВО" по возвращении становятся бездомными.

«Оборался от страха»: россияне без украшений рассказывают о "героях СВО"

Россияне на сво делают в штаны во время штурма

Ответ оказался показательным. Мужчина заявил, что участие в штурмах якобы невозможно без алкоголя или наркотиков, а также привел слова знакомого военного.

"Когда ты идешь на амбразуру, ты должен быть под чем-то. Один знакомый "свошник" рассказывал, что когда на них впервые напали, он просто обедрался от страха", — заявил россиянин.

Подобные высказывания все чаще появляются в российских соцсетях и блогах и резко контрастируют с официальной пропагандистской картинкой "героизма". Реальность, о которой говорят сами россияне, – это сломанные психики, страх, алкогольная и наркотическая зависимость, а по возвращении – отсутствие поддержки со стороны государства.

Эксперты и правозащитники неоднократно отмечали, что Россия массово использует людей в качестве расходного материала, не предлагая ни реабилитации, ни социальной адаптации. В результате многие бывшие военные остаются без жилья, работы и любых перспектив.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты вроде бы соглашаются решать вопросы украинских территорий "на основе реалий, которые сложились с учетом волеизъявления людей".
По словам Лаврова, Москва "видит причины войны" и готова к урегулированию, если эти причины будут устранены. Среди них он снова назвал стремление Украины к вступлению в НАТО, подчеркнув, что этого "не должно быть".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ButusovPlus/26833
Теги:

Новости

Все новости