Ткачова Марія
В российском информационном пространстве появляется все больше откровенных признаний о реальном состоянии военных, возвращающихся с войны против Украины. Во время уличного опроса одного из жителей РФ спросили, почему многие "ветераны СВО" по возвращении становятся бездомными.
Россияне на сво делают в штаны во время штурма
Ответ оказался показательным. Мужчина заявил, что участие в штурмах якобы невозможно без алкоголя или наркотиков, а также привел слова знакомого военного.
"Когда ты идешь на амбразуру, ты должен быть под чем-то. Один знакомый "свошник" рассказывал, что когда на них впервые напали, он просто обедрался от страха", — заявил россиянин.
Подобные высказывания все чаще появляются в российских соцсетях и блогах и резко контрастируют с официальной пропагандистской картинкой "героизма". Реальность, о которой говорят сами россияне, – это сломанные психики, страх, алкогольная и наркотическая зависимость, а по возвращении – отсутствие поддержки со стороны государства.
Эксперты и правозащитники неоднократно отмечали, что Россия массово использует людей в качестве расходного материала, не предлагая ни реабилитации, ни социальной адаптации. В результате многие бывшие военные остаются без жилья, работы и любых перспектив.