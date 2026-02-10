Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Сполучені Штати начебто погоджуються вирішувати питання українських територій "на основі реалій, які склалися з урахуванням волевиявлення людей".

Лавров про території України

За словами Лаврова, Москва "бачить причини війни" та готова до врегулювання, якщо ці причини будуть усунуті. Серед них він знову назвав прагнення України до вступу в НАТО, наголосивши, що цього "не має бути".

Очільник російського МЗС також стверджує, що під час контактів на Алясці сторони нібито були "дуже близько" до досягнення домовленостей, однак угоду так і не уклали.

Заяви Лаврова вкладаються у традиційну риторику Кремля, який намагається легітимізувати окупацію українських територій, прикриваючись тезами про "реалії на землі" та псевдоволевиявлення на тимчасово окупованих територіях. При цьому офіційні позиції США та України неодноразово підкреслювали: жодні переговори про суверенітет і територіальну цілісність України без Києва є неприйнятними.

