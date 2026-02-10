Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты вроде бы соглашаются решать вопросы украинских территорий "на основе сложившихся реалий с учетом волеизъявления людей".

Лавров про территории Украины

По словам Лаврова, Москва "видит причины войны" и готова к урегулированию, если эти причины будут устранены. Среди них он снова назвал стремление Украины к вступлению в НАТО, подчеркнув, что этого "не должно быть".

Глава российского МИД также утверждает, что во время контактов на Аляске стороны якобы были "очень близки" к достижению договоренностей, однако соглашение так и не было заключено.

Заявления Лаврова вкладываются в традиционную риторику Кремля, который пытается легитимизировать оккупацию украинских территорий, прикрываясь тезисами о "реалиях на земле" и псевдовольном обнаружении на временно оккупированных территориях. При этом официальные позиции США и Украины неоднократно подчеркивали: никакие переговоры о суверенитете и территориальной целостности Украины без Киева неприемлемы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на Кубе разворачивается топливный кризис, который уже непосредственно ударил по российским туристам. Из-за дефицита горючего их массово переселяют из гостиниц, а часть рейсов из страны невозможно выполнить.

После начала фактической нефтяной блокады Венесуэлы со стороны США, Куба потеряла основного поставщика энергоносителей. Это повлекло за собой резкое сокращение запасов горючего и сбои в ключевых секторах экономики, в частности — в туризме и авиасообщении. По данным Российского союза туриндустрии, на острове находится около 4000 российских туристов, прибывших по туристическим путевкам. Ассоциация туроператоров России сообщает, что ряд отелей временно прекратил работу из-за падения турпотока. Туристов бесплатно переселяют в другие, еще открытые гостиницы.

