Ткачова Марія
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты вроде бы соглашаются решать вопросы украинских территорий "на основе сложившихся реалий с учетом волеизъявления людей".
Лавров про территории Украины
По словам Лаврова, Москва "видит причины войны" и готова к урегулированию, если эти причины будут устранены. Среди них он снова назвал стремление Украины к вступлению в НАТО, подчеркнув, что этого "не должно быть".
Глава российского МИД также утверждает, что во время контактов на Аляске стороны якобы были "очень близки" к достижению договоренностей, однако соглашение так и не было заключено.
Заявления Лаврова вкладываются в традиционную риторику Кремля, который пытается легитимизировать оккупацию украинских территорий, прикрываясь тезисами о "реалиях на земле" и псевдовольном обнаружении на временно оккупированных территориях. При этом официальные позиции США и Украины неоднократно подчеркивали: никакие переговоры о суверенитете и территориальной целостности Украины без Киева неприемлемы.