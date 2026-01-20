logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.25

EUR/UAH

50.72

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Обіцянка Путіна закінчилась лікарнею: милосердя диктатора
commentss НОВИНИ Всі новини

Обіцянка Путіна закінчилась лікарнею: милосердя диктатора

Путін пообіцяв — фронт зачекав. Але ненадовго: пораненого військового знову відправляють на війну

20 січня 2026, 20:39
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Пораненого російського військовослужбовця з Новосибірської області Антона Фісюру, якого після звернення його племінниці до Володимира Путіна терміново госпіталізували, вже за місяць планують знову повернути на фронт. Про це повідомила його дружина в коментарі журналістам.

Обіцянка Путіна закінчилась лікарнею: милосердя диктатора

Милосердя диктатора

Історія отримала розголос після зустрічі Путіна з дітьми учасників війни 4 листопада на Красній площі. Під час заходу 11-річна Кіра Піменова розповіла президенту, що її пораненого дядька недолікували в польовому госпіталі й готуються знову відправити на бойове завдання. Дівчинка попросила перевести його до нормального госпіталю в Росії. Путін публічно пообіцяв "розібратися".

Вже за два дні після цієї розмови Антона Фісюру літаком доставили до Москви й госпіталізували. За словами його дружини, все відбулося максимально швидко — фактично в ручному режимі. Водночас вона зазначає, що поранення офіційно визнали легким: кульове ушкодження руки, яке вже загоїлося, хоча в тілі залишилися уламки.

Попри це, лікування добігає кінця, і командування вже планує повернути чоловіка до бойових дій. За словами родини, орієнтовно через місяць його знову мають відправити на фронт.

Антону Фісюрі 46 років. До війни він працював кухарем та керівником кафе в Новосибірську. У нього залишилися двоє синів — 19 і 9 років.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Росії під час виставки так званої "трофейної" військової техніки стався смертельний інцидент із неповнолітнім. У Якутії 16-річний хлопець загинув після того, як заліз усередину захопленого українського танка Т-72, який демонстрували відвідувачам у межах публічної експозиції.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/agentstvonews/13583
Теги:

Новини

Всі новини