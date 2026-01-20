Пораненого російського військовослужбовця з Новосибірської області Антона Фісюру, якого після звернення його племінниці до Володимира Путіна терміново госпіталізували, вже за місяць планують знову повернути на фронт. Про це повідомила його дружина в коментарі журналістам.

Милосердя диктатора

Історія отримала розголос після зустрічі Путіна з дітьми учасників війни 4 листопада на Красній площі. Під час заходу 11-річна Кіра Піменова розповіла президенту, що її пораненого дядька недолікували в польовому госпіталі й готуються знову відправити на бойове завдання. Дівчинка попросила перевести його до нормального госпіталю в Росії. Путін публічно пообіцяв "розібратися".

Вже за два дні після цієї розмови Антона Фісюру літаком доставили до Москви й госпіталізували. За словами його дружини, все відбулося максимально швидко — фактично в ручному режимі. Водночас вона зазначає, що поранення офіційно визнали легким: кульове ушкодження руки, яке вже загоїлося, хоча в тілі залишилися уламки.

Попри це, лікування добігає кінця, і командування вже планує повернути чоловіка до бойових дій. За словами родини, орієнтовно через місяць його знову мають відправити на фронт.

Антону Фісюрі 46 років. До війни він працював кухарем та керівником кафе в Новосибірську. У нього залишилися двоє синів — 19 і 9 років.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Росії під час виставки так званої "трофейної" військової техніки стався смертельний інцидент із неповнолітнім. У Якутії 16-річний хлопець загинув після того, як заліз усередину захопленого українського танка Т-72, який демонстрували відвідувачам у межах публічної експозиції.