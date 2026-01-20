Смертельний експонат: танк із війни в Україні забрав життя 16-річного росіянина

У Росії під час виставки так званої "трофейної" військової техніки стався смертельний інцидент із неповнолітнім. У Якутії 16-річний хлопець загинув після того, як заліз усередину захопленого українського танка Т-72, який демонстрували відвідувачам у межах публічної експозиції.

В українському танку загинув підліток

За даними російських ЗМІ, підліток проник у бойову машину через нижній люк. Опинившись усередині танка, він випадково привів у дію механізм аварійного відпускання ствола гармати. Внаслідок цього відбулося раптове зміщення елементів внутрішньої конструкції, що призвело до обвалу всередині бойової машини.

Хлопець отримав тяжку черепно-мозкову травму. Медики, які прибули на місце події, намагалися врятувати підлітка, однак отримані ушкодження виявилися несумісними з життям — він помер.

Обставини трагедії викликали запитання щодо рівня безпеки під час проведення подібних виставок. Військова техніка, призначена для бойових дій, фактично перебувала у відкритому доступі для цивільних, зокрема дітей, без належних обмежень і контролю.

Російські правоохоронні органи заявили про початок перевірки за фактом загибелі неповнолітнього. Окремо з’ясовується, чому бойова машина була доступною для вільного відвідування та чи дотримувалися організатори заходу елементарних правил безпеки.

Інцидент став ще одним прикладом того, як мілітаризація публічного простору та демонстрація бойової техніки у форматі "виставок" створюють реальні загрози для цивільного населення, зокрема дітей.

