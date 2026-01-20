Смертельный экспонат: танк с войны в Украине унес жизни 16-летнего россиянина

В России во время выставки так называемой трофейной военной техники произошел смертельный инцидент с несовершеннолетним. В Якутии 16-летний парень погиб после того, как залез внутрь захваченного украинского танка Т-72, демонстрированного посетителями в рамках публичной экспозиции.

В украинском танке погиб подросток

По данным российских СМИ, подросток проник в боевую машину через нижний люк. Оказавшись внутри танка, он случайно привел в действие механизм аварийного отпуска ствола пушки. В результате произошло внезапное смещение элементов внутренней конструкции, что привело к обвалу внутри боевой машины.

Парень получил тяжелую черепно-мозговую травму. Прибывшие на место происшествия медики пытались спасти подростка, однако полученные повреждения оказались несовместимыми с жизнью — он умер.

Обстоятельства трагедии вызвали вопросы уровня безопасности во время проведения подобных выставок. Военная техника, предназначенная для боевых действий, фактически находилась в открытом доступе для гражданских, включая детей, без надлежащих ограничений и контроля.

Российские правоохранительные органы заявили о начале проверки по факту гибели несовершеннолетнего. Отдельно выясняется, почему боевая машина была доступна для свободного посещения и соблюдали ли организаторы мероприятия элементарные правила безопасности.

Инцидент стал еще одним примером того, как милитаризация публичного пространства и демонстрация боевой техники в формате выставок создают реальные угрозы для гражданского населения, в частности детей.

