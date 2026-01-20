Раненого российского военнослужащего из Новосибирской области Антона Фисюру, которого после обращения его племянницы к Владимиру Путину срочно госпитализировали, уже через месяц планируют снова вернуть на фронт. Об этом сообщила его супруга в комментарии журналистам.

Милосердие диктатора

История получила огласку после встречи Путина с детьми участников войны 4 ноября на Красной площади. Во время мероприятия 11-летняя Кира Пименова рассказала президенту, что ее раненого дядюшку недоставали в полевом госпитале и готовятся снова отправить на боевую задачу. Девочка попросила перевести его в нормальный госпиталь в России. Путин публично пообещал разобраться.

Уже через два дня после этого разговора Антона Фисюру самолетом доставили в Москву и госпитализировали. По словам его жены, все произошло максимально быстро – фактически в ручном режиме. В то же время она отмечает, что ранения официально признали легким: уже зажившее шаровое повреждение руки, хотя в теле остались обломки.

Несмотря на это, лечение подходит к концу, и командование уже планирует вернуть мужчину к боевым действиям. По словам семьи, ориентировочно через месяц его снова должны отправить на фронт.

Антону Фисюре 46 лет. До войны он работал поваром и руководителем кафе в Новосибирске. У него остались два сына — 19 и 9 лет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России во время выставки так называемой "трофейной" военной техники произошел смертельный инцидент с несовершеннолетним. В Якутии 16-летний парень погиб после того, как залез внутрь захваченного украинского танка Т-72, демонстрированного посетителями в рамках публичной экспозиции.