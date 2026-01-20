Обещание Путина закончилось больницей: милосердие диктатора

Рубрики
Ткачова Марія
Раненого российского военнослужащего из Новосибирской области Антона Фисюру, которого после обращения его племянницы к Владимиру Путину срочно госпитализировали, уже через месяц планируют снова вернуть на фронт. Об этом сообщила его супруга в комментарии журналистам.
Милосердие диктатора
История получила огласку после встречи Путина с детьми участников войны 4 ноября на Красной площади. Во время мероприятия 11-летняя Кира Пименова рассказала президенту, что ее раненого дядюшку недоставали в полевом госпитале и готовятся снова отправить на боевую задачу. Девочка попросила перевести его в нормальный госпиталь в России. Путин публично пообещал разобраться.
Уже через два дня после этого разговора Антона Фисюру самолетом доставили в Москву и госпитализировали. По словам его жены, все произошло максимально быстро – фактически в ручном режиме. В то же время она отмечает, что ранения официально признали легким: уже зажившее шаровое повреждение руки, хотя в теле остались обломки.
Несмотря на это, лечение подходит к концу, и командование уже планирует вернуть мужчину к боевым действиям. По словам семьи, ориентировочно через месяц его снова должны отправить на фронт.
Антону Фисюре 46 лет. До войны он работал поваром и руководителем кафе в Новосибирске. У него остались два сына — 19 и 9 лет.