Обіцяли «рускій мір», отримали дерибан – на ТОТ Луганщини знову звітують про мільярди «на ремонт»

Окупаційна адміністрація на тимчасово захопленій Луганщині знову заговорила про "покращення умов життя". Гауляйтер так званої "ЛНР" Леонід Пасічник заявив про виділення 2,5 млрд рублів на капітальний ремонт майже 100 житлових будинків у 2026 році.

Мільярди на папері, руїни в реальності: гауляйтер Пасічник відзвітував про «покращення» для Луганщини

Про це повідомляє Центр Національного спротиву.

За словами Пасічника, кошти нібито підуть на оновлення житлового фонду та мають покращити умови проживання мешканців. Проте реальна ситуація на тимчасово окупованих територіях суттєво відрізняється від офіційних звітів.

Як зазначають у ЦНС, у 2023–2024 роках через так званий Фонд розвитку територій на "відновлення" житла Луганщини вже було спрямовано понад 6 млрд рублів. Формально йшлося про ремонти дахів, ліфтів, комунікацій та інженерних мереж.

Фактично ж у багатьох випадках роботи або не проводилися взагалі, або обмежувалися косметичними заходами без усунення аварійності будинків. Житло ж продовжує руйнуватися, попри гучні заяви про "відновлення".

Водночас значні суми коштів, за даними ЦНС, були витрачені не на допомогу мешканцям аварійних будинків, а на закупівлю квартир для "потрібних" категорій. Йдеться про лояльних до окупаційної влади "фахівців", завезені кадри та окремі групи переселенців, яких використовують для створення пропагандистської "картинки".

Таким чином, замість реального вирішення житлових проблем місцевого населення, кошти використовуються як інструмент перерозподілу бюджетів і закріплення лояльності до окупаційного режиму.

Підсумок залишається незмінним: гроші на ТОТ Луганщини нібито виділяють регулярно, суми у звітах зростають, але старий житловий фонд продовжує руйнуватися. Проголошене окупантами "відновлення" дедалі більше виглядає як вітрина для корупції, а не як реальна допомога місцевим.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що в 2026 році Росія планує витратити на війну понад 11 трильйонів рублів.



