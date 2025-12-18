Оккупационная администрация на временно захваченной Луганщине снова заговорила об "улучшении условий жизни". Гауляйтер так называемой ЛНР Леонид Пасечник заявил о выделении 2,5 млрд рублей на капитальный ремонт почти 100 жилых домов в 2026 году .

Миллиарды на бумаге, руины в реальности: гауляйтер Пасечник отчитался об «улучшениях» для Луганщины

Об этом сообщает Центр Национального сопротивления .

По словам Пасечника, средства якобы пойдут на обновление жилого фонда и должны улучшить условия проживания. Однако реальная ситуация на временно оккупированных территориях значительно отличается от официальных отчетов.

Как отмечают в ЦНС, в 2023–2024 годах через так называемый Фонд развития территорий на восстановление жилья Луганщины уже было направлено более 6 млрд рублей . Речь шла о ремонтах крыш, лифтов, коммуникаций и инженерных сетей.

Фактически же во многих случаях работы либо не производились вообще, либо ограничивались косметическими мерами без устранения аварийности домов. Жилье продолжает разрушаться, несмотря на громкие заявления о "восстановлении".

В то же время, значительные суммы средств, по данным ЦНС, были потрачены не на помощь жильцам аварийных домов, а на закупку квартир для "нужных" категорий . Речь идет о лояльных к оккупационным властям "специалистам", завезенных кадрах и отдельных группах переселенцев, используемых для создания пропагандистской "картинки".

Таким образом, вместо реального решения жилищных проблем местного населения средства используются как инструмент перераспределения бюджетов и закрепления лояльности к оккупационному режиму.

Итог остается неизменным: деньги на ВОТ Луганской области якобы выделяют регулярно, суммы в отчетах растут, но старый жилищный фонд продолжает разрушаться . Провозглашенное оккупантами "восстановление" все больше выглядит как витрина для коррупции, а не как реальная помощь местным.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал, что в 2026 году Россия планирует потратить на войну более 11 триллионов рублей.



