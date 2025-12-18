Міноборони РФ розкрило витрати на «СВО» – майже весь військовий бюджет іде у чорну діру

Російська влада вперше публічно оприлюднила обсяг бюджетних витрат, які безпосередньо спрямовуються на війну проти України. Дані свідчать про безпрецедентний рівень мілітаризації економіки РФ та підтверджують, що Кремль готується до тривалої війни.

Гроші згоряють на війні – Росія зізналася, скільки мільярдів викидає проти України

Про це повідомляє російське видання Faridaily з посиланням на презентацію міністра оборони РФ Андрія Бєлоусова на колегії відомства.

Згідно з оприлюдненими матеріалами, витрати державного бюджету Росії, "безпосередньо пов’язані зі спеціальною воєнною операцією", у 2025 році складуть 5,1% від ВВП.

Водночас, за прогнозом Мінекономрозвитку РФ, обсяг валового внутрішнього продукту країни у 2025 році становитиме 217,3 трильйона рублів. Це дозволяє оцінити прямі витрати Росії на війну проти України приблизно у 11,1 трильйона рублів.

До цього моменту російська влада публікувала лише загальні дані за статтею "Національна оборона", де поряд із поточними воєнними витратами враховувалися також довгострокові програми – розробка озброєнь, інфраструктурні проєкти та інші видатки. Поточне розкриття даних стало першим випадком, коли Кремль окремо виділив саме витрати на війну.

Згідно з інформацією Мінфіну РФ, загальні видатки федерального бюджету за статтею "Національна оборона" у 2025 році становитимуть 13,5 трильйона рублів. Таким чином, близько 82% цієї суми спрямовується безпосередньо на ведення війни проти України.

Міністр оборони РФ також визнав, що діяльність відомства у 2025 році відбувається в умовах жорстких фінансових обмежень. Загальний бюджет Міноборони оцінюється у 7,3% ВВП або 15,9 трильйона рублів, при цьому частка витрат, не пов’язаних із бойовими діями, була скорочена з 2,7% до 2,2% ВВП.

Варто зазначити, що ці параметри стали основою і для формування бюджетних планів РФ на 2026 рік, що свідчить про стратегічне рішення Кремля зберігати надвисокий рівень воєнних витрат у середньостроковій перспективі.

Для України ці цифри є важливим сигналом: Росія офіційно зафіксувала війну як пріоритет бюджету, навіть ціною скорочення інших державних програм та соціальних витрат.

У той же час відомо, пише портал "Коментарі", що росіяни затягують паски – інфляція та війна добряче б'є по кишенях пересічних громадян. Дехто не збирається навіть святкувати Новий рік, бо немає за що.