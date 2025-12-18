Минобороны РФ раскрыло расходы на «СВО» – почти весь военный бюджет уходит в черную дыру

Российские власти впервые публично обнародовали объем бюджетных расходов, непосредственно направляемых на войну против Украины. Данные свидетельствуют о беспрецедентном уровне милитаризации экономики РФ и подтверждают, что Кремль готовится к продолжительной войне.

Деньги сгорают на войне – Россия призналась, сколько миллиардов выбрасывает против Украины

Об этом сообщает российское издание Faridaily. со ссылкой на презентацию министра обороны РФ Андрея Белоусова на коллегии ведомства.

Согласно обнародованным материалам, расходы государственного бюджета России, "непосредственно связанные со специальной военной операцией" , в 2025 году составят 5,1% от ВВП .

В то же время, по прогнозу Минэкономразвития РФ, объем валового внутреннего продукта страны в 2025 году составит 217,3 триллиона рублей . Это позволяет оценить прямые расходы России на войну против Украины примерно в 11,1 триллиона рублей .

До этого момента российские власти публиковали только общие данные по статье "Национальная оборона", где наряду с текущими военными расходами учитывались также долгосрочные программы – разработка вооружений, инфраструктурные проекты и другие расходы. Текущее раскрытие данных стало первым случаем, когда Кремль отдельно выделил именно расходы на войну.

Согласно информации Минфина РФ, общие расходы федерального бюджета по статье "Национальная оборона" в 2025 году составят 13,5 триллиона рублей . Таким образом, около 82% этой суммы направляется непосредственно на ведение войны против Украины .

Министр обороны РФ также признал, что деятельность ведомства в 2025 году происходит в условиях жестких финансовых ограничений . Общий бюджет Минобороны оценивается в 7,3% ВВП или 15,9 триллиона рублей , при этом доля расходов, не связанных с боевыми действиями, была сокращена с 2,7% до 2,2% ВВП .

Следует отметить, что эти параметры стали основой и для формирования бюджетных планов РФ на 2026 год , что свидетельствует о стратегическом решении Кремля сохранять сверхвысокий уровень военных расходов в среднесрочной перспективе.

Для Украины эти цифры важны сигнал: Россия официально зафиксировала войну как приоритет бюджета, даже ценой сокращения других государственных программ и социальных расходов.

В то же время известно, пишет портал "Комментарии", что россияне затягивают пояса – инфляция и война изрядно бьет по карманам рядовых граждан. Некоторые не собираются даже праздновать Новый год, потому что не за что.