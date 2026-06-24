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Обережно - фейк: “втрати України у війні - 2,4 млн військових”

Центр протидії дезінформації спростував черговий російський фейк про мільйонні втрати України у війні

24 червня 2026, 20:14
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Кречмаровская Наталия

Російська пропаганда намагається дестабілізувати ситуацію в Україні та поширює цинічні фейки, намагаючись збурити суспільство.

Обережно - фейк: “втрати України у війні - 2,4 млн військових”

Військові. Ілюстративне фото

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що інформація ворожої пропаганди про 2,4 мільйона загиблих і зниклих безвісти військових ЗСУ у війні проти Росії є фейком.

Аналітики зауважили, що ворожі ресурси розганяють цей вкид. Джерелом цієї інформації називають “російських хакерів”, які буцімто зламали бази даних Генштабу ЗСУ, ТЦК та медичних установ.

“Насправді подібні заяви є вигадкою. Названі росіянами “цифри втрат” перевищують загальну чисельність української армії”, — пояснили у Центрі. 

Це, наголошують аналітики, продовження давньої дезінформаційної кампанії ворога. Раніше пропагандисти активно поширювали інформацію про нібито 1,7 млн втрат. ЦПД цей вкид спростував. Тож на основі старого фейку просто створили новий — збільшивши кількість нібито втрат на 700 тисяч.

“Мета ворога — відвернути увагу власного суспільства від втрат РФ на фронті. Зазначимо, що Росія щомісяця втрачає вбитими та пораненими від 40 тисяч солдатів”, — підсумували в Центрі протидії дезінформації. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ворожа пропаганда в проросійських акаунтах у Threads поширює інформацію, що нібито “мешканці одного з житлових будинків Одеси влаштували флешмоб із російськими прапорами”.  Насправді, як зазначають аналітики, це грубий фейк. Уважні користувачі соцмереж помітили невідповідності у відео та перевірили його походження. З’ясували, що насправді відео було зняте у російському Хабаровську під час місцевої акції з використанням російських прапорів.



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Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0kuNMjkADpmKz57QmM6MN7MKL6pEpdrpxwBZcXyTy3TYQ6cUhXBMQTUq7DpA3mH6jl
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