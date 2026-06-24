Обережно - фейк: “втрати України у війні - 2,4 млн військових”

Російська пропаганда намагається дестабілізувати ситуацію в Україні та поширює цинічні фейки, намагаючись збурити суспільство.

Військові. Ілюстративне фото

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що інформація ворожої пропаганди про 2,4 мільйона загиблих і зниклих безвісти військових ЗСУ у війні проти Росії є фейком.

Аналітики зауважили, що ворожі ресурси розганяють цей вкид. Джерелом цієї інформації називають “російських хакерів”, які буцімто зламали бази даних Генштабу ЗСУ, ТЦК та медичних установ.

“Насправді подібні заяви є вигадкою. Названі росіянами “цифри втрат” перевищують загальну чисельність української армії”, — пояснили у Центрі.

Це, наголошують аналітики, продовження давньої дезінформаційної кампанії ворога. Раніше пропагандисти активно поширювали інформацію про нібито 1,7 млн втрат. ЦПД цей вкид спростував. Тож на основі старого фейку просто створили новий — збільшивши кількість нібито втрат на 700 тисяч.

“Мета ворога — відвернути увагу власного суспільства від втрат РФ на фронті. Зазначимо, що Росія щомісяця втрачає вбитими та пораненими від 40 тисяч солдатів”, — підсумували в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ворожа пропаганда в проросійських акаунтах у Threads поширює інформацію, що нібито “мешканці одного з житлових будинків Одеси влаштували флешмоб із російськими прапорами”. Насправді, як зазначають аналітики, це грубий фейк. Уважні користувачі соцмереж помітили невідповідності у відео та перевірили його походження. З’ясували, що насправді відео було зняте у російському Хабаровську під час місцевої акції з використанням російських прапорів.