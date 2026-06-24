Обережно - фейк: “втрати України у війні - 2,4 млн військових”

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Російська пропаганда намагається дестабілізувати ситуацію в Україні та поширює цинічні фейки, намагаючись збурити суспільство.
Військові. Ілюстративне фото
У Центрі протидії дезінформації зазначили, що інформація ворожої пропаганди про 2,4 мільйона загиблих і зниклих безвісти військових ЗСУ у війні проти Росії є фейком.
Аналітики зауважили, що ворожі ресурси розганяють цей вкид. Джерелом цієї інформації називають “російських хакерів”, які буцімто зламали бази даних Генштабу ЗСУ, ТЦК та медичних установ.
Це, наголошують аналітики, продовження давньої дезінформаційної кампанії ворога. Раніше пропагандисти активно поширювали інформацію про нібито 1,7 млн втрат. ЦПД цей вкид спростував. Тож на основі старого фейку просто створили новий — збільшивши кількість нібито втрат на 700 тисяч.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ворожа пропаганда в проросійських акаунтах у Threads поширює інформацію, що нібито “мешканці одного з житлових будинків Одеси влаштували флешмоб із російськими прапорами”. Насправді, як зазначають аналітики, це грубий фейк. Уважні користувачі соцмереж помітили невідповідності у відео та перевірили його походження. З’ясували, що насправді відео було зняте у російському Хабаровську під час місцевої акції з використанням російських прапорів.