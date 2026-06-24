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Осторожно - фейк: "потери Украины в войне - 2,4 млн военных"

Центр противодействия дезинформации опроверг очередной российский фейк о миллионных потерях Украины в войне

24 июня 2026, 20:14
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Кречмаровская Наталия

Российская пропаганда пытается дестабилизировать ситуацию в Украине и распространяет циничные фейки, пытаясь взбудоражить общество.

Осторожно - фейк: "потери Украины в войне - 2,4 млн военных"

Военные. Иллюстративное фото

В Центре противодействия дезинформации отметили, что информация вражеской пропаганды о 2,4 миллиона погибших и пропавших без вести военных ВСУ в войне против России является фейком.

Аналитики отметили, что вражеские ресурсы разгоняют этот вброс. Источником этой информации называют "российских хакеров", которые вроде бы взломали базы данных Генштаба ВСУ, ТЦК и медицинских учреждений.

"На самом деле подобные заявления выдумка. Названные россиянами "цифры потерь" превышают общую численность украинской армии", — пояснили в Центре.

Это, подчеркивают аналитики, продолжение давней дезинформационной кампании врага. Ранее пропагандисты активно распространяли информацию о якобы 1,7 млн потерь. ЦПД этот вброс опроверг. Так что на основе старого фейка просто создали новый — увеличив количество якобы потерь на 700 тысяч.

"Цель врага – отвлечь внимание собственного общества от потерь РФ на фронте. Отметим, что Россия ежемесячно теряет убитыми и ранеными от 40 тысяч солдат", – подытожили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что вражеская пропаганда в пророссийских аккаунтах в Threads распространяет информацию, что якобы "жители одного из жилых домов Одессы устроили флешмоб с российскими флагами". По сути, как отмечают аналитики, это грубый фейк. Внимательные пользователи соцсетей заметили несоответствия видео и проверили его происхождение. Выяснили, что на самом деле видео было снято в Хабаровске во время местной акции с использованием российских флагов.



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Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0kuNMjkADpmKz57QmM6MN7MKL6pEpdrpxwBZcXyTy3TYQ6cUhXBMQTUq7DpA3mH6jl
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