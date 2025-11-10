Нову загрозу РФ для України важко переоцінити: експерт нажахав застереженням

Все частіше в українському полі бою з’являються російські дрони "Гербера", оснащені бойовими частинами всередині. Ворог застосовує особливо небезпечну схему активації детонатора: сигнал на спрацювання подається під час польоту, через що боєприпас вибухає при ударі. Про це повідомив Сергій "Флеш" Бескрестнов, фахівець зі зв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки, на своїй сторінці у Facebook.

Фото: з відкритих джерел

Він оприлюднив фото бойової частини з детонатором, знайденої всередині однієї з "Гербер".

"На одному знімку — БЧ ОФБЧ-2 з детонатором УЗ-2, на іншому — підключення БЧ усередині БПЛА", — зазначає експерт.

За його словами, польотний контролер подає сигнал на реле, яке замикається і подає напругу від трьох акумуляторів на роз’єм детонатора. Ймовірно, це відбувається за критерієм висоти.

"Цей сигнал не підриває БЧ сам по собі. Він лише ставить детонатор на бойовий взвод. Така система дозволяє екіпажу, який запускає "Герберу", не ризикувати життям. Активація відбувається під час польоту, і при ударі об землю БЧ вибухає", — пояснює "Флеш".

Водночас експерт попереджає: при м’якій посадці дрона детонатор може не спрацювати, але залишиться на бойовому взводі. Це означає, що дрон категорично не можна переносити у багажнику або кидати.

"Головна помилка, яка може коштувати життя: думати, що відключення проводів або роз’єму робить його безпечним. Детонатор вже знаходиться у бойовому положенні", — підкреслює фахівець.

Він додає, що детонатор обладнаний контактами самоліквідації, тому можливі додаткові ризики, які ворог може реалізувати в майбутньому.

"Що ще за гидоту придумають противники, ніхто не знає", — наголосив Сергій Бескрестнов, закликаючи до обережності при поводженні з цими дронами.

Як вже писали "Коментарі", колишній головнокомандувач Збройних сил України та нинішній посол України у Великій Британії Валерій Залужний у своїй статті для New York Post під назвою "Слова — це Зброя" звернув увагу на особливості підходу Росії до переговорів.