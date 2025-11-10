Все чаще в украинском поле боя появляются российские дроны Гербера, оснащенные боевыми частями внутри. Враг применяет особо опасную схему активации детонатора: сигнал на износ подается во время полета, из-за чего боеприпас взрывается при ударе. Об этом сообщил Сергей "Флэш" Бескрестнов, специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке, на своей странице в Facebook.

Фото: из открытых источников

Он обнародовал фото боевой части с детонатором, найденной внутри одной из Гербер.

"На одном снимке — БЖД ОФБЧ-2 с детонатором УЗ-2, на другом — подключение БЖД внутри БПЛА", — отмечает эксперт.

По его словам, полетный контроллер подает сигнал на замыкаемое реле и подает напряжение от трех аккумуляторов на разъем детонатора. Вероятно, это происходит по критерию высоты.

"Этот сигнал не подрывает БЖД сам по себе. Он лишь ставит детонатор на боевой взвод. Такая система позволяет экипажу, запускающему "Герберу", не рисковать жизнью. Активация происходит во время полета, и при ударе о землю БЖД взрывается", — объясняет "Флэш".

В то же время, эксперт предупреждает: при мягкой посадке дрона детонатор может не сработать, но останется на боевом взводе. Это означает, что дрон категорически нельзя переносить в багажнике или бросать.

"Главная ошибка, которая может стоить жизни: думать, что отключение проводов или разъема делает его безопасным. Детонатор уже находится в боевом положении", — подчеркивает специалист.

Он добавляет, что детонатор оборудован контактами самоликвидации, так что возможны дополнительные риски, которые враг может реализовать в будущем.

"Что еще при гадости придумают противники, никто не знает", — подчеркнул Сергей Бескрестнов, призывая к осторожности при обращении с этими дронами.

Как уже писали "Комментарии", бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в своей статье для New York Post под названием "Слова — это Оружие" обратил внимание на особенности подхода России к переговорам.