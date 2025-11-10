Залужний терміново звернувся до Заходу через ідею РФ з переговорами: названо велику загрозу

Колишній головнокомандувач Збройних сил України та нинішній посол України у Великій Британії Валерій Залужний у своїй статті для New York Post під назвою "Слова — це Зброя" звернув увагу на особливості підходу Росії до переговорів. За його словами, Москва розглядає дипломатичні процеси не як справжній діалог, а як продовження бойових дій, використовуючи перемовини для того, щоб виграти час і послабити опір.

Фото: з відкритих джерел

"Поки Україна боронить своє існування, ми маємо справу з противником, який не шукає компромісу, а використовує переговори як інструмент для того, щоб виснажити, заплутати та розділити", — підкреслив Залужний.

Він додав, що стратегія Росії полягає не у встановленні миру, а у затягуванні часу й введенні супротивника в оману. Це, за його словами, є частиною систематичного плану, який спрямований на отримання переваги будь-яким шляхом, навіть обманом.

Дипломат застеріг західних партнерів від надмірного тиску на Україну задля швидкого підписання мирних домовленостей.



"На кону стоїть не лише майбутнє нашої країни, а й безпека всієї Європи. Будь-яка угода з Москвою, яка фактично винагороджує агресію, стає сигналом для подальших воєн", — зазначив він.

Залужний закликав не поспішати з укладенням угод. За його словами, справжній мир неможливо забезпечити шляхом підписання документів, поки російські ракети продовжують убивати мирне населення. Для досягнення стабільного результату потрібні час, сила і чітке усвідомлення того, з ким ми маємо справу, додав посол.

