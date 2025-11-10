logo_ukra

Залужний терміново звернувся до Заходу через ідею РФ з переговорами: названо велику загрозу
НОВИНИ

Залужний терміново звернувся до Заходу через ідею РФ з переговорами: названо велику загрозу

Колишній головнокомандувач ЗСУ застеріг Захід від надмірного тиску на Україну, наголосивши, що на кону не лише доля України, а й безпека Європи

10 листопада 2025, 10:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

Колишній головнокомандувач Збройних сил України та нинішній посол України у Великій Британії Валерій Залужний у своїй статті для New York Post під назвою "Слова — це Зброя" звернув увагу на особливості підходу Росії до переговорів. За його словами, Москва розглядає дипломатичні процеси не як справжній діалог, а як продовження бойових дій, використовуючи перемовини для того, щоб виграти час і послабити опір.

Залужний терміново звернувся до Заходу через ідею РФ з переговорами: названо велику загрозу

Фото: з відкритих джерел

"Поки Україна боронить своє існування, ми маємо справу з противником, який не шукає компромісу, а використовує переговори як інструмент для того, щоб виснажити, заплутати та розділити", — підкреслив Залужний. 

Він додав, що стратегія Росії полягає не у встановленні миру, а у затягуванні часу й введенні супротивника в оману. Це, за його словами, є частиною систематичного плану, який спрямований на отримання переваги будь-яким шляхом, навіть обманом.

Дипломат застеріг західних партнерів від надмірного тиску на Україну задля швидкого підписання мирних домовленостей.

"На кону стоїть не лише майбутнє нашої країни, а й безпека всієї Європи. Будь-яка угода з Москвою, яка фактично винагороджує агресію, стає сигналом для подальших воєн", — зазначив він.  

Залужний закликав не поспішати з укладенням угод. За його словами, справжній мир неможливо забезпечити шляхом підписання документів, поки російські ракети продовжують убивати мирне населення. Для досягнення стабільного результату потрібні час, сила і чітке усвідомлення того, з ким ми маємо справу, додав посол. 

"Коментарі" раніше писали, що вже понад 40 днів США переживають найбільший у своїй історії шатдаун. Як повідомив один із високопосадовців Державного департаменту, обмеження у роботі державних установ ускладнюють постачання озброєння для України, яке закуповують європейські країни, зазначив політолог Ігор Чаленко.



