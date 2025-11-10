logo

Залужный срочно обратился к Западу из-за идеи РФ с переговорами: названа большая угроза
commentss НОВОСТИ Все новости

Залужный срочно обратился к Западу из-за идеи РФ с переговорами: названа большая угроза

Бывший главнокомандующий ВСУ предостерег Запад от чрезмерного давления на Украину, отметив, что на кону не только судьба Украины, но и безопасность Европы

10 ноября 2025, 10:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в своей статье для New York Post под названием "Слова — это Оружие" обратил внимание на особенности подхода России к переговорам. По его словам, Москва рассматривает дипломатические процессы не как подлинный диалог, а как продолжение боевых действий, используя переговоры для того, чтобы выиграть время и ослабить сопротивление.

Фото: из открытых источников

" Пока Украина защищает свое существование, мы имеем дело с противником, который не ищет компромисс, а использует переговоры как инструмент для того, чтобы истощить, запутать и разделить " , — подчеркнул Залужный.

Он добавил, что стратегия России заключается не в установлении мира, а в затягивании времени и введении противника в заблуждение. Это, по его словам, часть систематического плана, который направлен на получение преимущества любым путем, даже обманом.

Дипломат предостерег западных партнеров от чрезмерного давления на Украину для быстрого подписания мирных договоренностей.

" На кону стоит не только будущее нашей страны, но и безопасность всей Европы. Любое соглашение с Москвой, фактически вознаграждающее агрессию, становится сигналом для дальнейших войн " , — отметил он.

Залужный призвал не торопиться с заключением сделок. По его словам, настоящий мир невозможно обеспечить путём подписания документов, пока российские ракеты продолжают убивать мирное население. Для достижения стабильного результата нужно время, сила и четкое осознание того, с кем мы имеем дело, добавил посол.

"Комментарии" ранее писали, что уже более 40 дней США переживают самый большой в своей истории шатдаун. Как сообщил один из чиновников Государственного департамента, ограничения в работе государственных учреждений усложняют поставки вооружения для Украины, которое закупают европейские страны, отметил политолог Игорь Чаленко.



