Новоросійськ пробитий: британська розвідка розкрила деталі про безпрецедентну атаку ЗСУ

У ніч на 15 грудня українські сили завдали, за оцінкою британської розвідки, безпрецедентного удару по російському підводному човну на військово-морській базі в Новоросійську. Атаку було здійснено за допомогою підводного безпілотника, внаслідок чого субмарина, ймовірно, зазнала серйозних пошкоджень. Про це повідомляється в зведенні розвідки Міністерства оборони Великобританії, опублікованому в соцмережі X.

Підрив підводного човна Варшавянка. Фото: з відкритих джерел

У британському відомстві уточнили, що удар стався в ніч із 14 на 15 грудня і був спрямований проти підводного човна класу "Варшав'янка". Цей тип субмарин Росія активно використовує як носій крилатих ракет "Калібр", якими завдавалися удари територією України. За оцінкою розвідки, підводний дрон Sub Sea Baby пошкодив човен настільки, що він, ймовірно, втратив здатність самостійно пересуватися і виконувати бойові завдання.

У розвідці також зазначили, що станом на 18 грудня уражена субмарина продовжувала перебувати в порту Новоросійська в тому ж положенні, в якому було зафіксовано відразу після удару. Це може свідчити про масштабність завданих збитків та складність відновлювальних робіт.

Крім того, у звіті йдеться про те, що інші російські кораблі були розосереджені за межами бази в Новоросійську. Такий крок, на думку аналітиків, став вимушеним запобіжним заходом для зниження ризику повторних ударів з боку України.

Британська розвідка наголошує на тому, що успішна атака, яка змогла прорвати багаторівневу систему оборони бази, демонструє швидке зростання можливостей українських морських сил, особливо у сфері застосування безпілотних технологій.

У Лондоні вважають, що цей удар може суттєво підірвати впевненість російського військового керівництва щодо надійності захисту об'єктів Чорноморського флоту.

