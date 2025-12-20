Новороссийск пробит: британская разведка раскрыла детали о беспрецедентной атаке ВСУ

В ночь на 15 декабря украинские силы нанесли, по оценке британской разведки, беспрецедентный удар по российской подводной лодке на военно-морской базе в Новороссийске. Атака была осуществлена с помощью подводного беспилотника, в результате чего субмарина, вероятно, получила серьезные повреждения. Об этом сообщается в сводке разведки Министерства обороны Великобритании, опубликованной в соцсети X.

Подрыв подлодки Варшавянка. Фото: из открытых источников

В британском ведомстве уточнили, что удар произошел в ночь с 14 на 15 декабря и был направлен против подводной лодки класса "Варшавянка". Этот тип субмарин Россия активно использует как носитель крылатых ракет "Калибр", которыми наносились удары по территории Украины. По оценке разведки, подводный дрон Sub Sea Baby повредил лодку настолько, что она, вероятно, утратила способность самостоятельно передвигаться и выполнять боевые задачи.

В разведке также отметили, что по состоянию на 18 декабря пораженная субмарина продолжала находиться в порту Новороссийска в том же положении, в каком была зафиксирована сразу после удара. Это может свидетельствовать о масштабности нанесенного ущерба и сложности восстановительных работ.

Кроме того, в отчете говорится, что другие российские корабли были рассредоточены за пределами базы в Новороссийске. Такой шаг, по мнению аналитиков, стал вынужденной мерой предосторожности для снижения риска повторных ударов со стороны Украины.

Британская разведка подчеркивает, что успешная атака, которая смогла прорвать многоуровневую систему обороны базы, демонстрирует быстрый рост возможностей украинских морских сил, особенно в сфере применения беспилотных технологий.

В Лондоне считают, что этот удар может существенно подорвать уверенность российского военного руководства в надежности защиты объектов Черноморского флота.

Читайте также на портале "Комментарии" — в чем суть подрыва подлодки в Новороссийске: сколько еще таких субмарин есть в Черном море.



